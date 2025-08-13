Sam Fisher ukazuje tvář v novém animáku Splinter Cell: Deathwatch
zdroj: Netflix

Sam Fisher ukazuje tvář v novém animáku Splinter Cell: Deathwatch

13. 8. 2025 10:08 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Špionážní thriller Splinter Cell se na monitory asi jen tak nevrátí, proto musíme dát zavděk, že série úplně neumřela a uvidíme ji už na podzim na Netflixu v podobě animovaného seriálu. Tom Clancy's Splinter Cell: Deathwatch píše a produkuje Derek Kolstad, který spolupracoval mimo jiné na Johnu Wickovi. Hlas Samu Fisherovi v animované adaptaci propůjčí herec Liev Schreiber. 

Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
