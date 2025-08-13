Sam Fisher ukazuje tvář v novém animáku Splinter Cell: Deathwatch

Špionážní thriller Splinter Cell se na monitory asi jen tak nevrátí, proto musíme dát zavděk, že série úplně neumřela a uvidíme ji už na podzim na Netflixu v podobě animovaného seriálu. Tom Clancy's Splinter Cell: Deathwatch píše a produkuje Derek Kolstad, který spolupracoval mimo jiné na Johnu Wickovi. Hlas Samu Fisherovi v animované adaptaci propůjčí herec Liev Schreiber.
