RoadCraft napravuje křivdy a dostává rozšíření s chemikáliemi

zdroj: Saber Interactive

PC PlayStation 5 Xbox Series

5. 9. 2025 13:40 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Cestářský simulátor RoadCraft byl při vydání daleko od perfektního zážitku, přesto nabízel stovky hodin nefalšované tvrdé práce. Jestli už ale máte za sebou všechny úkony, zamiřte do svého digitálního obchodu a kupujte první rozšíření Rebuild.

Balíček nabízí dvě další mapy, na nichž se zkusíte popasovat s uniklými chemikáliemi a povodní na ploše více než 100 misí. K ruce dostanete pětici nových vozidel, mezi nimiž se nachází pokladač mostů Tayga 6455B.

zdroj: Focus Entertainment

Společně s expanzí ještě dorazila bezplatná aktualizace, která přinesla první kolečko slíbených úprav. Kromě nového vozidla Wayfarer ST7050 se v ní skrývají dodatečné možnosti nastavení obtížnosti, kde můžete upravit podmínky pro obnovování vozidel i spotřebu paliva.

Pokud jste si RoadCraft na libovolné platformě pořídili v Rebuild edici, máte rozšíření v ceně. Ostatní si ho musí dokoupit za 14,99 eur na PC, PlayStationu 5 či Xboxu Series X/S.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz.
