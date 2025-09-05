RoadCraft napravuje křivdy a dostává rozšíření s chemikáliemi

Cestářský simulátor RoadCraft byl při vydání daleko od perfektního zážitku, přesto nabízel stovky hodin nefalšované tvrdé práce. Jestli už ale máte za sebou všechny úkony, zamiřte do svého digitálního obchodu a kupujte první rozšíření Rebuild.
Balíček nabízí dvě další mapy, na nichž se zkusíte popasovat s uniklými chemikáliemi a povodní na ploše více než 100 misí. K ruce dostanete pětici nových vozidel, mezi nimiž se nachází pokladač mostů Tayga 6455B.
zdroj: Focus Entertainment
Společně s expanzí ještě dorazila bezplatná aktualizace, která přinesla první kolečko slíbených úprav. Kromě nového vozidla Wayfarer ST7050 se v ní skrývají dodatečné možnosti nastavení obtížnosti, kde můžete upravit podmínky pro obnovování vozidel i spotřebu paliva.
Pokud jste si RoadCraft na libovolné platformě pořídili v Rebuild edici, máte rozšíření v ceně. Ostatní si ho musí dokoupit za 14,99 eur na PC, PlayStationu 5 či Xboxu Series X/S.