PowerWash Simulator 2 nemá ještě hotovo, ale demo vás nechá vydrhnout dodávku i veřejné záchodky

Pokračování relaxačního simulátoru PowerWash Simulator 2 bylo poprvé oznámeno letos v březnu s plánovaným vydáním v průběhu roku 2025. Jenže s koncem roku za dveřmi se ukázalo, že vývoj nejde tak hladce, jak si studio FuturLab přálo. Na stránkách Steamu vývojáři přiznali, že původně chtěli oznámit přesné datum vydání právě teď, ale hra zatím není hotová na všech platformách a nemohou ho proto potvrdit. Aby fanoušky uklidnili, dali jim místo toho k dispozici bezplatné demo.
Demo je dostupné zdarma přímo na Steamu a nabídne ochutnávku vylepšených mechanik i uživatelského rozhraní. Hráči v něm dostanou dvě zakázky – vyčistit dodávku a veřejné toalety. Navíc se poprvé podívají i do nové domovské základny, kterou půjde postupně přizpůsobovat a dekorovat.
Do rukou dostanete také dvojici základních vysokotlakých myček (Prime Vista 1500 a Urban X U1), nové pěnivé mýdlo a jednu z čerstvě přidaných odemykatelných pomůcek – SwirlForce Floor Cleaner. Splněním úkolů v demu si navíc odemknete nábytek do své základny a úrovně můžete opakovat, kolikrát se vám zlíbí. Malým bonusem je i přítomnost koček, které lze pohladit – a to je samo o sobě důvod si demo zkusit.