Pokémon Legends: Z-A jsou prodejní hit

Pokémon Legeds: Z-A zažilo nesmírně silný týden. Novinka na Nintendo Switch vyšla teprve 16. října a firma už hlásí, že se oblíbené potvůrky vrátily s velkou silou.
Společnost během prvního týdne do světa vypustila přes 5,8 milionů kopií, přičemž více než polovinu tvořily ty pro novější konzoli. To mimo jiné také znamená, že jde o jednu z nejrychleji prodávaných her na Switch 2. Jestli se povede pokořit Mario Kart World, které za první měsíc zvládlo dosáhnout na 5,6 milionů, ukážou až další týdny.
Novinka má dobře našlápnuto k tomu, aby pokořila předcházející Pokémon Legends: Arceus, které za první dva měsíce prodalo 14,8 milionů. Otázkou nicméně zůstává, jestli jí nakonec nohy nepodkopou horší ohlasy. Kritici sice na Metacritic dali průměrné skóre 79 bodů ze 100, nicméně fanoušci jsou se svými 4,6 body z 10 povážlivě kritičtější.