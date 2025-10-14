Podívejte se na souboj s mechanickým drakem v Crimson Desert

Po letech čekání se kolem akční adventury Crimson Desert konečně začíná něco dít. Od prvního oznámení v roce 2019 se vývoj táhl, ale po nedávném potvrzení data vydání přichází další ochutnávka z hraní – tentokrát v podobě souboje s obrovským mechanickým drakem. Devítiminutové video, které vzniklo v rámci série IGN First, ukazuje nového bosse a dává lepší představu o tom, jak se hra proměnila od svých prvních prezentací. Místo rytířů v brnění nebo přízraků tentokrát budete čelit monstru z kovu a ohně.
Studio Pearl Abyss oficiálně oznámilo, že Crimson Desert vyjde 19. března 2026 pro PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Po tolika letech slibů a odkladů tak fanoušci konečně vidí světlo na konci tunelu, a pokud se dosavadní sliby a ukázky potvrdí, čeká je jeden z nejambicióznějších fantasy titulů příštího roku.