Podívejte se na souboj s mechanickým drakem v Crimson Desert
zdroj: Pearl Abyss

Podívejte se na souboj s mechanickým drakem v Crimson Desert

PC PlayStation 5 Xbox Series

14. 10. 2025 8:40 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Po letech čekání se kolem akční adventury Crimson Desert konečně začíná něco dít. Od prvního oznámení v roce 2019 se vývoj táhl, ale po nedávném potvrzení data vydání přichází další ochutnávka z hraní – tentokrát v podobě souboje s obrovským mechanickým drakem. Devítiminutové video, které vzniklo v rámci série IGN First, ukazuje nového bosse a dává lepší představu o tom, jak se hra proměnila od svých prvních prezentací. Místo rytířů v brnění nebo přízraků tentokrát budete čelit monstru z kovu a ohně.

 

Studio Pearl Abyss oficiálně oznámilo, že Crimson Desert vyjde 19. března 2026 pro PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Po tolika letech slibů a odkladů tak fanoušci konečně vidí světlo na konci tunelu, a pokud se dosavadní sliby a ukázky potvrdí, čeká je jeden z nejambicióznějších fantasy titulů příštího roku.

Smarty.cz
Tagy:
fantasy MMORPG pvp
Zdroje:
IGN, Pearl Abyss
Hry:
Crimson Desert
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
