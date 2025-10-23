Nova Roma se chystá dobýt počítače. Staviteli Nového Říma se můžete stát už v lednu
zdroj: Foto: Lion Shield

PC

23. 10. 2025 15:20 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová |

Zašlou slávu Římské říše budete moct oživit nejen v nadcházejícím Anno 117, ale také v chystané městské budovatelské strategii Nova Roma od tvůrců Kingdom & Castles. Hra vás umožní vést malou skupinu občanů při hledání půdy k osídlení a budování titulního města, které má znovu vzkřísit ideály a slávu kdysi mocné říše. Co začne jako malá osada, se s výstavbou grandiózních chrámů a uspokojování potřeb obyvatel postupně formuje ve společnost, které budou závidět po celém světě v nadcházejících tisíciletích. Snad.

zdroj: Hooded Horse

Nový trailer odhaluje, jaké mechanismy a stylizaci můžete od místního budování nástupce Říma očekávat. Od pečlivého plánování infrastruktury přes uspokojování náboženských a sociálních potřeb občanů až po postupný rozvoj města v prosperující civilizaci. Nova Roma vstoupí do předběžného přístupu na PC 22. ledna 2026 přes Steam a Epic Games Store. Od prvního dne bude dostupná také v Game Passu.

Tagy:
strategie historická budovatelská
Zdroje:
Hooded Horse
Hry:
Nova Roma
Šárka Tmějová
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
