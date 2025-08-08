Nekonečné hordy nepřátel jsou novou výzvou v Doom: The Dark Ages
zdroj: id Software

Nekonečné hordy nepřátel jsou novou výzvou v Doom: The Dark Ages

8. 8. 2025 13:35 | Aktuality | autor: Ondřej Partl

Doom: The Dark Ages fanouškovskou základnu sice trochu rozdělil, na jeho podpoře po vydání ale smíšené přijetí nic nemění. id Software chystá několik větších aktualizací, s nimiž se likvidace démonického potěru rozšíří obdobně, jako to dělá s čerstvě vydaným druhým velkým updatem.

V čele novinek stojí nekonečný arénový režim Ripatorium, kde se postavíte neutuchajícím vlnám nepřátel. Zážitek si můžete díky různým ukazatelům uzpůsobit, případně vytvořit časově omezené výzvy. Čekají na vás mimo jiné tři předpřipravené arény, za jejichž návštěvu získáte pro Doom Slayera skin Perfection. Doom: The Dark Ages – Druhá aktualizace zdroj: Bethesda

Kromě Ripatoria se Doom: The Dark Ages dočkal opravy spousty chyb, vyvážení kampaně, benchmarkového režimu pro PC verzi a upomínkového skinu k letošnímu QuakeConu. Ten získáte, pokud hru spustíte v období od 7. srpna do 1. září. Do 13. srpna je základní hra ve 25% slevě, ale samozřejmě je stále dostupná i v rámci Game Passu.

Studio navíc stále myslí i na starší Doom Eternal, který dostal nový launcher, kde mohou PCčkáři procházet, stahovat a hrát komunitní modifikace vytvořené skrze oficiální nástroj idStudio.

