Multiplayerový režim pro Metal Gear Solid Delta bude akcí i schovávanou
zdroj: Konami

PC PlayStation 5 Xbox Series

26. 9. 2025 15:25

Konami potvrdilo přesný čas vydání slibovaného multiplayerového režimu Fox Hunt pro Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Inkriminovaným dnem je 30. října ve 3:00 našeho času, kdy se hra bezplatně aktualizuje a vy se pustíte do dvou odlišných režimů.

Oba jsou určené pro 12 hráčů, ale liší se náplní. Survival Capture vás pověří ziskem panenek známých kreslených žab, což vás nutí k intenzivním soubojům mezi sebou. Survival Intrude zase účastníky zaúkoluje držením pozic ve vymezených zónách, jejichž počet i velikost se neustále zmenšuje.

MGS – Fox Hunt časy zdroj: Konami

Aby se vám lépe skrývalo, každý do vínku dostane speciální kamufláž, která mu pomůže splynout s různými povrchy v prostředí. Vycvičené smysly zase zajistí, abyste vycítili přítomnost nepřítele ve vaší blízkosti.

Konami potvrdilo, že multiplayer nebude obsahovat mikrotransakce. Stejně tak chybí podpora hraní napříč platformami, takže jste odkázaní na nadšence z vašeho konzolového „týmu“.

