Lovecraftovský boomer shooter Forgive Me Father 2 vyjde na konzolích
zdroj: Byte Barrel

PC Switch PlayStation 5 Xbox Series

10. 9. 2025 7:51 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Boomer shooter se slanou mořskou příchutí Lovecrafta vyjde na konzolích. Frenetická strřílečka v komiksové grafice Forgive Me Father 2 se 23. září chystá na PS5 a Xbox Series X/S.

V recenzi jsem povedenou akci ohodnotil osmičkou a slovy: „Střílečka, která neobjevuje R’lyeh. Forgive Me Father 2 uchvátí nekonečnou akcí, fantastickým vizuálem, špičkovým metalovým soundtrackem a skvěle staromilskou hratelností. Občas se trochu zamotá v level designu a ve vlastním příběhu, ale pořád jde o parádní, svižný boomer shooter, u kterého se bezvadně odreagujete.“

Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
