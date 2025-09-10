Lovecraftovský boomer shooter Forgive Me Father 2 vyjde na konzolích

Boomer shooter se slanou mořskou příchutí Lovecrafta vyjde na konzolích. Frenetická strřílečka v komiksové grafice Forgive Me Father 2 se 23. září chystá na PS5 a Xbox Series X/S.
V recenzi jsem povedenou akci ohodnotil osmičkou a slovy: „Střílečka, která neobjevuje R’lyeh. Forgive Me Father 2 uchvátí nekonečnou akcí, fantastickým vizuálem, špičkovým metalovým soundtrackem a skvěle staromilskou hratelností. Občas se trochu zamotá v level designu a ve vlastním příběhu, ale pořád jde o parádní, svižný boomer shooter, u kterého se bezvadně odreagujete.“