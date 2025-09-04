Lego představuje další stavebnici retro konzole

Lego představilo novinku, která potěší všechny fanoušky retro her i kostiček – společně se Segou připravilo stavebnici inspirovanou ovladačem k legendární konzoli Sega Genesis. Set čítá 260 dílků a míří přímo na nostalgické srdce hráčů.
Model bude možné vystavit dvěma způsoby. Z jedné strany uvidíte zmenšeninu samotného ovladače, z druhé pak ikonickou úroveň Green Hill Zone ze Sonica. Součástí balení budou také „regionální samolepky“, nejspíš odkazující na rozdílné značení – v Severní Americe šlo o Genesis, zatímco v Evropě a dalších částech světa se konzole prodávala jako Mega Drive.
Cena setu je stanovena na 19,99 dolarů. Zatím ale není běžně dostupný, uvádí se jen jako speciální „dárek k nákupu“. Jak přesně ho bude možné získat, není v tuto chvíli jasné – oficiální produktová stránka detaily neprozrazuje. Podle úniku na Redditu by se ovladač měl objevit 8. září a zdarma ho dostanou ti, kdo v Lego obchodě utratí alespoň 130 dolarů.
Nejde přitom o první případ, kdy Lego sází na herní nostalgii. Už dříve se pochlubilo například modelem Game Boye z kostiček, který se má dostat do prodeje příští měsíc.