Kachní střílečka Escape From Duckov se prodává rychleji než krmení pro kachny

PC

21. 10. 2025 11:00 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Pokud v posledních letech sledujete dění na herní scéně, určitě jste slyšeli o Escape From Tarkov – jedné z nejúspěšnějších hardcore stříleček současnosti. A jak se ukazuje, její parodie si vede skoro stejně dobře. Escape From Duckov, jak se hra trefně jmenuje, si z Tarkova otevřeně utahuje, ale hraje se úplně jinak. Místo realistického PvP pekla nabízí odlehčenou PvE akci z pohledu shora, kde místo vojáků pobíhají… kachny.

 

Tým vývojářů ze studia Team Soda teď oznámil, že jejich „kachní“ looter shooter překonal půl milionu prodaných kopií – a to bez jediné konzolové verze. „Jaký to byl víkend pro všechny kachny! Přes 500 000 kachňátek už vstoupilo do světa Duckovu! Celý tým teď nadšeně kváká radostí a mává křídly,“ napsali tvůrci v prohlášení. „Obrovské díky každému hráči – společně jsme dosáhli krásného milníku!“ Vývojáři zároveň slibují, že každá další aktualizace přinese nové funkce a zlepší celkový zážitek.

Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
