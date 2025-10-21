Kachní střílečka Escape From Duckov se prodává rychleji než krmení pro kachny

Pokud v posledních letech sledujete dění na herní scéně, určitě jste slyšeli o Escape From Tarkov – jedné z nejúspěšnějších hardcore stříleček současnosti. A jak se ukazuje, její parodie si vede skoro stejně dobře. Escape From Duckov, jak se hra trefně jmenuje, si z Tarkova otevřeně utahuje, ale hraje se úplně jinak. Místo realistického PvP pekla nabízí odlehčenou PvE akci z pohledu shora, kde místo vojáků pobíhají… kachny.
Tým vývojářů ze studia Team Soda teď oznámil, že jejich „kachní“ looter shooter překonal půl milionu prodaných kopií – a to bez jediné konzolové verze. „Jaký to byl víkend pro všechny kachny! Přes 500 000 kachňátek už vstoupilo do světa Duckovu! Celý tým teď nadšeně kváká radostí a mává křídly,“ napsali tvůrci v prohlášení. „Obrovské díky každému hráči – společně jsme dosáhli krásného milníku!“ Vývojáři zároveň slibují, že každá další aktualizace přinese nové funkce a zlepší celkový zážitek.