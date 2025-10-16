Jedno z nejlepších cRPG posledních let míří na Nintendo Switch 2

Warhammer 40,000: Rogue Trader vyjde i na hybridní konzoli Nintendo Switch 2. K oznámení došlo během IGN Fall Fan Festu. Konkrétní datum vydání hra krom mýtického "Coming Soon" ale nemá, stejně jako seznam nových funkcí pro handheld, případně pokud vyjde i s rozšířeními.
„Fantastické a masivní RPG, které je jasnou povinností všech fanoušků 41. milénia. Ujít by si jej neměli nechat ani milovníci pochmurných příběhů a komplexních tahových soubojů. Rogue Trader je plný epických momentů, rozhodnutí, která utvářejí osud celých hvězdných soustav, a brutální syrovosti, kvůli kterým stojí za to Warhammeru a Bohu-Císaři propadnout. I přes poměrně velké množství bugů a místy zastaralý vizuál,“ napsal jsem před lety v recenzi.