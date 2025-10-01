Horolezecký Cairn hlásí odklad na příští rok

Horolezecký simulátor s filozofickým přesahem Cairn vydání letos nestíhá. Původně měla hra od nezávislého studia The Game Bakers vyjít 5. listopadu, nakonec se dočkáme v prvním kvartále příštího roku. Tvůrci zmiňují, že po obsahové stránce je Cairn hotový, potřebují ale pár měsíců na vychytání bugů a optimalizace.
Zahrát si můžete demo na Steamu, které už si stáhlo přes 600 tisíc lidí a momentálně má 98 % pozitivních hodnocení. Od 13. října se updatu dočká i demoverze, takže při lezení uvidíte duchy ostatních hráčů a můžete se jimi inspirovat, nebo se naopak stezkám ostatních hráčů vyhnout.