Horolezecký Cairn hlásí odklad na příští rok
zdroj: The Game Bakers

PC PlayStation 5

1. 10. 2025 10:42 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Horolezecký simulátor s filozofickým přesahem Cairn vydání letos nestíhá. Původně měla hra od nezávislého studia The Game Bakers vyjít 5. listopadu, nakonec se dočkáme v prvním kvartále příštího roku. Tvůrci zmiňují, že po obsahové stránce je Cairn hotový, potřebují ale pár měsíců na vychytání bugů a optimalizace.

Zahrát si můžete demo na Steamu, které už si stáhlo přes 600 tisíc lidí a momentálně má 98 % pozitivních hodnocení. Od 13. října se updatu dočká i demoverze, takže při lezení uvidíte duchy ostatních hráčů a můžete se jimi inspirovat, nebo se naopak stezkám ostatních hráčů vyhnout.

Tagy:
horolezectví simulace
Zdroje:
The Game Bakers
Hry:
Cairn
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Nejnovější články