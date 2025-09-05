Football Manager 26 se chlubí novým enginem v pohybu

Football Manager přeskočil jeden ročník, aby Sports Interactive mohlo zakomponovat výraznější změny, které značku zase o kus posunou. Všechny novinky pravděpodobně odhalí až plná hra, nicméně už teď je jasné, že přechod na engine Unity umožnil propracovanější prezentaci.
Kromě menu velkou změnou projdou samotné zápasy, které nabídnou detailnější a živější pojetí. Nová ukázka slibuje lepší atmosféru a pokročilé animace, s nimiž bude virtuální „čutání“ vypadat zase o kus lépe. Football Manager 26 sice stále bude mít daleko k tomu, jak vypadá třeba FIFA, přesto je posun značný a fanoušci možná dostanou důvod, proč se na zápasy dívat v celé délce.
zdroj: Sega
K potvrzení data vydání nového ročníku zatím nedošlo, dostupný ale bude zatím jenom na PC. Mezi dalšími slíbenými změnami je třeba speciální portál pro volbu taktiky.