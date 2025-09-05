Football Manager 26 se chlubí novým enginem v pohybu
zdroj: Sega

Football Manager 26 se chlubí novým enginem v pohybu

PC

5. 9. 2025 12:30 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Football Manager přeskočil jeden ročník, aby Sports Interactive mohlo zakomponovat výraznější změny, které značku zase o kus posunou. Všechny novinky pravděpodobně odhalí až plná hra, nicméně už teď je jasné, že přechod na engine Unity umožnil propracovanější prezentaci.

Kromě menu velkou změnou projdou samotné zápasy, které nabídnou detailnější a živější pojetí. Nová ukázka slibuje lepší atmosféru a pokročilé animace, s nimiž bude virtuální „čutání“ vypadat zase o kus lépe. Football Manager 26 sice stále bude mít daleko k tomu, jak vypadá třeba FIFA, přesto je posun značný a fanoušci možná dostanou důvod, proč se na zápasy dívat v celé délce.

zdroj: Sega

K potvrzení data vydání nového ročníku zatím nedošlo, dostupný ale bude zatím jenom na PC. Mezi dalšími slíbenými změnami je třeba speciální portál pro volbu taktiky.

Smarty.cz
Tagy:
fotbal simulator
Zdroje:
Sega
Hry:
Football Manager 26
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Marvel Rivals – 4. sezóna
Marvel Rivals – 4. sezóna
Fight Club #740 – jaká je budoucnost Metal Gearu?
Fight Club #740 – jaká je budoucnost Metal Gearu?
007: First Light – Záběry z hraní
007: First Light – Záběry z hraní
007: First Light – Gameplay Trailer
007: First Light – Gameplay Trailer
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater || GamesPlay
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater || GamesPlay
Kromlech - Deep Dive
Kromlech - Deep Dive
Hell Let Loose: Vietnam – Představení
Hell Let Loose: Vietnam – Představení
Space Marine 2 – Druhý rok
Space Marine 2 – Druhý rok
Battlefield 6 – PC aspekty
Battlefield 6 – PC aspekty
Lost Soul Aside – Demoverze
Lost Soul Aside – Demoverze
No Man's Sky - Voyagers Trailer
No Man's Sky - Voyagers Trailer
Fight Club #739 – dozvuky Gamescomu
Fight Club #739 – dozvuky Gamescomu
Helldivers 2 - Into The Unjust Developer Deep Dive
Helldivers 2 - Into The Unjust Developer Deep Dive
Heroes of Might and Magic – 30. výročí
Heroes of Might and Magic – 30. výročí
inZoi: Island Getaway - Trailer
inZoi: Island Getaway - Trailer
Outlaws + Handful of Missions: Remaster – Oznámení
Outlaws + Handful of Missions: Remaster – Oznámení
Hollow Knight: Silksong – Datum vydání
Hollow Knight: Silksong – Datum vydání
The Rogue Prince of Persia – Ukázka k vydání
The Rogue Prince of Persia – Ukázka k vydání
Cronos: The New Dawn – Nový druh hororu
Cronos: The New Dawn – Nový druh hororu
Where Winds Meet – Datum vydání
Where Winds Meet – Datum vydání

Nejnovější články