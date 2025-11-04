Dispatch od bývalých Telltale prodal milion kopií
Dispatch od bývalých Telltale prodal milion kopií

Netradiční superhrdinská hra Dispatch zažívá raketový start. Během pouhých deseti dnů od vydání se jí podařilo prodat více než milion kopií. Což je na de facto příběhovou adventuru skvělý výkon.

Hra vyšla koncem října s prvními dvěma epizodami a sleduje bývalého superhrdinu, který po odchodu z aktivní služby pracuje jako dispečer v Los Angeles – a posílá někdejší superpadouchy, aby napravovali své chyby. Za vývojem stojí studio AdHoc, složené z bývalých členů Telltale Games, takže hráče čeká klasická interaktivní adventura s větvenými dialogy, rozhodnutími a jejich důsledky.

Velkou pozornost si získal i díky hereckému obsazení, v jehož čele stojí Aaron Paul známý ze seriálu Breaking Bad. Kombinace kvalitního scénáře, napínavé režie a filmového zpracování pomohla hře stát se nejprodávanějším titulem na Steamu minulého týdne.

