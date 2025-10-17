zdroj: Amazing VIBES

PC

České sci-fi Stellar Destiny: The Last Survivor nabízí demo a brzký předběžný přístup

17. 10. 2025 13:00 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Brněnský tým Amazing VIBES nejen tuzemských hráčům dělá radost novou demoverzí sci-fi řežby Stellar Destiny: The Last Survivor. Aktualizace přinesla nový energetický systém, nepředvídatelné prostředí, vylepšené souboje i lokalizaci do češtiny. Hratelná ukázka je dostupná v rámci festivalu Steam Next, který potrvá do 20. října 19:00.

Vývojáři zájemce ale nenechají na holičkách. Hned další den navážou spuštěním předběžného přístupu, takže při zkoušení kombinace roguelike prvků s bullet hell hratelností a craftingem budete moct pokročit i do pozdějších fází.

Stellar Destiny: The Last Survivor
Stellar Destiny: The Last Survivor
Stellar Destiny: The Last Survivor
Galerie

Práce následně postoupí směrem k plné verzi. První update nabídne žebříčky a nekonečný režim, druhý systém talentů, planetu a další fáze hry. Vzhledem k tomu, že se na titulu stále pilně pracuje, je zpětná vazba od hráčů nedocenitelným pomocníkem. Takže jestli chcete svou troškou přispět, směle do toho.

Smarty.cz
Tagy:
sci-fi česká hra roguelike
Zdroje:
Amazing VIBES
Hry:
Stellar Destiny: The Last Survivor
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Anno 117: Pax Romana – Podrobné představení
Anno 117: Pax Romana – Podrobné představení
Two Point Museum x Vampire Survivors
Two Point Museum x Vampire Survivors
Project Shadowglass - Early Alpha Teaser
Project Shadowglass - Early Alpha Teaser
Fight Club #746 – Moderní válka
Fight Club #746 – Moderní válka
Borderlands 4 - Bounty Pack 1: How Rush Saved Mercenary Day - Teaser
Borderlands 4 - Bounty Pack 1: How Rush Saved Mercenary Day - Teaser
Croc Legend of the Gobbos: Platinum Edition
Croc Legend of the Gobbos: Platinum Edition
Arc Raiders – Předobjednávky
Arc Raiders – Předobjednávky
Dinolords – Uzavřená alfa
Dinolords – Uzavřená alfa
Legacy of Valor – Představení
Legacy of Valor – Představení
Heroes of Might and Magic: Olden Era - Demo
Heroes of Might and Magic: Olden Era - Demo
Crusader Kings III: All Under Heaven - Oznámení
Crusader Kings III: All Under Heaven - Oznámení
Broken Sword - The Smoking Mirror: Reforged - Oznámení
Broken Sword - The Smoking Mirror: Reforged - Oznámení
Outspace - Trailer
Outspace - Trailer
World of Tanks Blitz - The Walking Dead
World of Tanks Blitz - The Walking Dead
Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory
Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory
Aledorn – Rozpracované intro
Aledorn – Rozpracované intro
Frictional Games – Nový projekt
Frictional Games – Nový projekt
Pokémon Legends: Z-A – Důkladné představení
Pokémon Legends: Z-A – Důkladné představení
Fight Club #744 – Dawn of War a Warhammer ve hrách
Fight Club #744 – Dawn of War a Warhammer ve hrách
Fallout: London - Rabbit & Pork DLC Trailer
Fallout: London - Rabbit & Pork DLC Trailer

Nejnovější články