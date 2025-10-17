České sci-fi Stellar Destiny: The Last Survivor nabízí demo a brzký předběžný přístup

Brněnský tým Amazing VIBES nejen tuzemských hráčům dělá radost novou demoverzí sci-fi řežby Stellar Destiny: The Last Survivor. Aktualizace přinesla nový energetický systém, nepředvídatelné prostředí, vylepšené souboje i lokalizaci do češtiny. Hratelná ukázka je dostupná v rámci festivalu Steam Next, který potrvá do 20. října 19:00.
Vývojáři zájemce ale nenechají na holičkách. Hned další den navážou spuštěním předběžného přístupu, takže při zkoušení kombinace roguelike prvků s bullet hell hratelností a craftingem budete moct pokročit i do pozdějších fází.
Práce následně postoupí směrem k plné verzi. První update nabídne žebříčky a nekonečný režim, druhý systém talentů, planetu a další fáze hry. Vzhledem k tomu, že se na titulu stále pilně pracuje, je zpětná vazba od hráčů nedocenitelným pomocníkem. Takže jestli chcete svou troškou přispět, směle do toho.