007: First Light láká na další známé jméno
zdroj: IO Interactive

007: First Light láká na další známé jméno

PC PlayStation 5 Xbox Series Switch 2

26. 9. 2025 14:45 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Videoherní bondovka od IO Interactive s názvem 007: First Light koncem létá pořádně ukázala hratelnost, čímž odstartovala poctivou marketingovou kampaň plnou trailerů a záběrů z hraní. Ta nejnovější láká na to, že v roli jedné z vedlejších postav se ukáže známá herečka.

Řeč je o Gemmě Chan, kterou jste na plátnech kin mohli spatřit v marvelovce Eternals, sci-fi Stvořitel nebo úspěšné romantické komedii Šíleně bohatí Asiati. Herečka ve hře ztvární roli doktorky Seliny Tan, která je vedoucí taktické simulace v oddělení Q.

zdroj: Xbox

„Kdysi byla vycházející hvězdou akademické sféry se zázemím v psychologii a strategii, později se prosadila v soukromém sektoru, kde vedla pokročilý výzkum v oblasti imerzivních technologií, než nastoupila do MI6, kde se stala vedoucí taktické simulační divize. Díky své vědecké preciznosti a nadhledu je jedinečným přínosem pro britskou tajnou službu,“ popisuje postavu tisková zpráva.

Pro Gemmu se jedná o videoherní premiéru. Jak se jí zhostí, hráči zjistí 27. března 2026 na PC, PlayStationu 5, Xboxu Series X/S a Nintendu Switch 2.

Smarty.cz
Tagy:
James Bond filmy akce
Zdroje:
IO Interactive, Xbox
Hry:
007: First Light
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
