007: First Light láká na další známé jméno

Videoherní bondovka od IO Interactive s názvem 007: First Light koncem létá pořádně ukázala hratelnost, čímž odstartovala poctivou marketingovou kampaň plnou trailerů a záběrů z hraní. Ta nejnovější láká na to, že v roli jedné z vedlejších postav se ukáže známá herečka.
Řeč je o Gemmě Chan, kterou jste na plátnech kin mohli spatřit v marvelovce Eternals, sci-fi Stvořitel nebo úspěšné romantické komedii Šíleně bohatí Asiati. Herečka ve hře ztvární roli doktorky Seliny Tan, která je vedoucí taktické simulace v oddělení Q.
„Kdysi byla vycházející hvězdou akademické sféry se zázemím v psychologii a strategii, později se prosadila v soukromém sektoru, kde vedla pokročilý výzkum v oblasti imerzivních technologií, než nastoupila do MI6, kde se stala vedoucí taktické simulační divize. Díky své vědecké preciznosti a nadhledu je jedinečným přínosem pro britskou tajnou službu,“ popisuje postavu tisková zpráva.
Pro Gemmu se jedná o videoherní premiéru. Jak se jí zhostí, hráči zjistí 27. března 2026 na PC, PlayStationu 5, Xboxu Series X/S a Nintendu Switch 2.