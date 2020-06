Nejčtenější články týdne: The Last of Us, PlayStation 5 a Mafia

15. 6. 2020 9:57 | autor: Redakce Games.cz

Závěry generace jsou vždycky tuze zajímavé. Na konzole vychází leckdy ty nejzajímavější, nejodvážnější a často i ty technicky nejpokročilejší hry. A vlastně všechny tři „-jší“ platí pro největší pecku nejen tohoto měsíce, The Last of Us: Part II. Sony se s PlayStationem 4 rozloučí až s Ghost of Tsushima, ale druhé The Last of Us je vlastně hezkou tečkou za celou touhle konzolovou generací. A vy byste si tuhle desítkovou tečku neměli nechat ujít.

