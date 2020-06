Sledujte společně s námi odhalení nových her na PlayStation 5

11. 6. 2020 19:00 | autor: Redakce Games.cz

God of War 2? Horizon: New Dawn? Další Killzone, Gran Turismo nebo třeba Home 2? Alespoň něco z toho by dnes mohli v Sony ukázat, anebo se taky dozvíme něco úplně jiného. Tak jako tak by měla být dnešní show nabitá hrami pro PlayStation 5, tak doufejme, že si Sony nebude držet esa v rukávu a vyloží karty na stůl.

Tedy alespoň ty herní. Oznámení přesného data uvedení konzole na trh a její ceny dnes neočekáváme, stejně jako se dost možná ani nedozvíme, jak že ten PlayStation 5 vlastně vypadá. Ale opravdu na tom tak záleží? Do října/listopadu je pořád relativně dost času a nás zajímají především hry. Jakkoliv toho bude PlayStation 5 jistě umět hodně, v první řadě půjde o herní konzoli a jsou to právě hry, které budou konzoli prodávat.

Microsoft se už se svým „gameplay“ streamem vytasil a vzhledem k minimu záběrů z hraní šlo o velké zklamání. Doufejme, že se v Sony koukali nejen na stream Microsoftu, ale taky na následné reakce prakticky celého internetu a pilně si zapisovali. Laťka je nízko a zrovna pro Sony by neměl být problém ji překonat. Tak si držme palce.

Palce můžete s námi držet i vy, a to v živém přenosu, kde budeme dnešní odhalení „prvních“ her pro PlayStation 5 komentovat. Komentujte s námi v chatu na YouTube, Twitchi či Mixeru, pokládejte dotazy a pojďte se společně s námi na chvíli zasnít o budoucnosti hraní. My se už nemůžeme dočkat!