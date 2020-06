Dostaneme PlayStation 5 pod stromeček? Sony s tím nadále počítá

1. 6. 2020 11:45 | autor: Patrik Hajda

Pomalu se dostáváme do druhé poloviny roku a jen několik měsíců nás tedy dělí od uvedení konzolí nové generace na trh. Současná světová situace ale vyvolává otázky, zda je možné (a možná i moudré) stihnout okno letošních Vánoc. V Sony mají jasno: žádný odklad do příštího roku nebude.

Ředitel a prezident Sony Interactive Entertainment Jim Ryan se pro web Games Industry rozpovídal o současné situaci s Covid-19 a o tom, jak ovlivňuje vývoj nové konzole. Práce z domu se některých odvětví dotýká jen minimálně, ale například technici se teď jen těžko vypraví do Číny, aby dohlédli na kompletování komponent do jednoho celku.

I přes tato omezení se stále počítá s uvedením PlayStationu 5 na globální trh koncem letošního roku. Nás zajímá především slůvko „globální“, které nese závan příslibu, že by i v našich končinách mohla být nejnovější konzole od Sony k dostání ještě před Vánoci (PlayStation 4 to stíhal jen tak tak, protože se začal prodávat 13. prosince).

Opozdit by se neměly ani chystané hry od studií PlayStationu, které by mohly být odhaleny už tento čtvrtek v rámci oficiálního streamu. Ten poběží od 22:00 a my budeme spolu s vámi u toho.

Ryan se v obsáhlém článku ještě vyjadřuje například k ceně vývoje nových her. Vychází z technologického dema Unreal Enginu 5, které odhalilo nádhernou grafiku. Ta podle Ryana zapříčiní růst rozpočtu na vývoj her (potrvá déle docílit takových scén). Znamená to snad dražší cenovku pro koncového zákazníka? Ryan to vidí spíš tak, že tento fakt tvůrcům vykompenzuje rychle rostoucí základna hráčů, tedy jejich hry si koupí ještě víc zákazníků.

A o jakém růstu se vlastně bavíme? PlayStation 4 už dávno pokořil hranici 100 milionů prodaných kusů a Ryan věří (nebo doufá), že během prvních několika let přejde od současné na novou generaci PlayStationu 15 až 25 milionů hráčů. Počítá tedy s tím, že značná část komunity bude ještě dlouhou dobu věrná PlayStationu 4.

Je ale otázka, jak dlouho budou ještě na PlayStation 4 vycházet nové hry. Sony samozřejmě bude chtít dostat masy na nové zařízení a už teď pro to dělá první krůčky. Jak se podařilo zjistit Eurogameru, budoucí nové hry pro PlayStation 4 už musí být kompatibilní i s PlayStationem 5. Konkrétně se to týká všech her, které se do rukou Sony dostanou od 13. července.

Nejde o datum vydání, ale prvotní žádost ze strany vydavatele o schválení produktu pro budoucí vydání na PlayStationu 4. Ghost of Tsushima sice vyjde až po tomto datu, ale schválená byla už dávno, takže se jí to netýká. Ale tvůrci dalších her už si musí dobře rozmyslet, jestli chtějí svou hru vyvíjet jak pro PlayStation 4, tak PlayStation 5, nebo se spokojí jen s pětkou. Pouze na čtyřku už to nepůjde.