Sony příští čtvrtek představí hry pro PS5

Šeptanda už toho ohledně dalšího velkého oznámení ze strany Sony vyšeptala hodně, ale konečně to máme černé na bílém. Ve čtvrtek 4. června (a ne o den dřív, jak se čekalo), od 10 hodin večer se dozvíme hodně o PlayStationu 5 a „budoucnosti hraní.“ Aktuálně stále můžeme jen hádat, zda se konečně představí PS5 v celé své kráse, ale osobně tipuji, že ne.

Na cca hodinu trvající přenos totiž upozorňuje pohled na už dříve viděný ovladač DualSense (což není až tak velký důkaz) a především šéf Sony Interactive Entertainment Jim Ryan říká, že půjde o „první pohled na hry, které si zahrajeme poté, co PlayStation 5 vyjde o těchto svátcích.“ Svátcích v kontextu termínu „holidays“, což znamená, že můžeme čekat vydání kdykoliv od listopadu po polovinu prosince. Nicméně se tak hlavně jedná o potvrzení faktu, že konzole skutečně zvládne, i přes výrobní problémy kvůli COVID-19, letošní launch.

Dá se čekat, že uslyšíme jak o zpětné kompatibilitě, tak i nových hrách, se kterými by měla nová konzole startovat do života. My samozřejmě budeme tento přenos také streamovat a okamžitě prodiskutujeme všechny oznámené tituly a případně další detaily ohledně konzole.

