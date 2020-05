Unreal Engine 5 odhalil budoucnost her nové generace a čelist padá k zemi

- Video autor: Patrik Hajda

Doufali jsme, že se nám technologický pokrok her pro novou generaci konzolí představí minulý čtvrtek v rámci Inside Xbox, ale nestalo se tak. Sony pro jistotu stále zcela vyčkává s jakýmikoliv ukázkami nových her, takže se příležitosti chopili v Epicu a ukázali novou generaci Unreal Enginu v dechberoucích záběrech z hraní technologického dema běžícího na PlayStationu 5.

Berte na vědomí, že následující záběry pocházejí z technologického dema prezentujícího sílu Unreal Enginu 5 a schopnosti PlayStationu 5. Nejde o žádnou konkrétní hru, i když celý koncept silně připomíná Laru Croft (a kdyby takhle vypadal nový Tomb Raider, tak asi roztaju blahem).

Dá se předpokládat, že skutečné hry až tak nádherné nebudou, jelikož v nich budou například nepřátelé, přestřelky, zničitelné prostředí a spousta dalších prvků ovlivňujících výkon. Technologická dema jsou šitá na míru menším ukázkám, ve kterých se vývojáři mohou o něco víc rozvášnit.

zdroj: Epic Games

I tak je ale důvod žasnout nad fotorealistickou scénou a jsme teď mnohem víc natěšení na budoucnost her než po zhlédnutí „záběrů z hraní“ Assassin’s Creed Valhalla. Epic Games s novou generací Unreal Enginu zároveň upravuje svou monetizační politiku ve prospěch menších indie studií.

Dosud platilo, že si studio bralo 5 % z výdělku poté, co váš produkt vydělal přes 75 tisíc korun během jednoho čtvrtletí. Nově si Epic začne ukrajovat z vašeho výdělku až poté, co vyděláte 25 milionů korun. Takže se můžete zvesela pustit do vývoje her v Unreal Enginu 5 a nechat si všechny těžce vydřené peníze, protože takovou hranici spousta indieček v životě neuvidí.

Nicméně Unreal Engine 5 vyjde teprve začátkem příštího roku a ještě k tomu jen v preview verzi, zatímco plná verze se objeví později v témže roce. Pokud nemají někteří velcí vydavatelé přednostní právo, znamenalo by to, že se první hry s tímto hnacím ústrojím začnou objevovat nejdříve koncem příštího roku, pravděpodobněji ale až v letech 2022 a 2023 (obzvlášť u těch náročnějších projektů).

Co se technických vymožeností nového enginu týče, jejich rozbor pro vás připravuje náš hardwarový specialista Jirka. Vyhlížejte proto jeho článek v následujících hodinách.