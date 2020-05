Podívejte se na první záběry z Assassin’s Creed Valhalla

Windows PlayStation 4 Xbox One PS4 Pro Xbox One X Xbox Series X

- Video autor: Patrik Hajda

První trailer pro Assassin’s Creed Valhalla z minulého týdne měl sice své kvality, ale šlo o filmeček nereprezentující skutečný vzhled hry. Takový trailer byl odvysílaný až dnes v rámci streamu Inside Xbox, a i když obsahuje větičku upozorňující na fakt, že jak hra, tak konzole jsou ještě ve vývoji, ukazuje zamýšlenou kvalitu velkého titulu běžícího na konzoli Xbox Series X.

Pokud doufáte ve výživné záběry z hraní třeba i s doprovodným komentářem, tak na ty si ještě musíte počkat. Prozatím dostáváme kratičký in-game trailer odhalující krásu ledového severu a prosluněné britské přírody se Stonehengem, vikinské dlouhé lodě i obléhání kolosálních pevností.

A ani nový assassin Eivor (případně assassinka) se neobejde bez svého věrného opeřence, kterým je tentokrát krkavec. Doufejme, že nebude jen ozdobou na vašem rameni, ale pomůže vám i v bitevní vřavě.

Assassin's Creed Valhalla se stejně jako spousta dalších her dočká takzvané Smart Delivery, což v překladu znamená, že si hru koupíte jednou na současnou konzoli Xbox One a budete ji mít i na nové generaci Xbox Series X. Co se data vydání nového assassina týče, stále platí závěr letošního roku.

zdroj: Inside Xbox