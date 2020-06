Hry pro PlayStation 5 se představí tento čtvrtek

9. 6. 2020 9:16 | autor: Patrik Hajda

Nakonec to s těmi odklady není tak zlé a ve většině případů jde o posun o pouhý týden. Týká se to i streamu The Future of Gaming, během kterého Sony odhalí hry pro nadcházející PlayStation 5. Novým datem vysílání se stává 11. červen a hodinou je opět desátá večerní.

Stream budeme spolu s vámi sledovat živě z našich domovů a rovnou si tak popovídáme o tom, co nás překvapilo, co naopak nepřekvapilo a na co se těšíme. Sony slibuje show dlouhou něco málo přes hodinku.

Půjde o předtočený záznam běžící v 1080p a 30 snímcích za vteřinu (prý kvůli usnadnění produkce při home officu), takže hry nebudou vypadat až tak dobře, jako když si je poté pustíte na PlayStationu 5 na 4K televizi/monitoru. Zároveň jsou doporučovaná sluchátka kvůli vyniknutí zvukových prvků.

Co se odhalení her týče, zatím se spekuluje o novém dílu Silent Hillu, mohlo by se objevit pokračování Horizon Zero Dawn, osobně bych se vůbec nezlobil za druhého Spider-Mana a další God of War. Nicméně nebude to jen o velkých hrách, protože stream má zahrnout i menší, novější studia.