Sony kvůli nepokojům v Americe odkládá oznámení her pro PS5

2. 6. 2020 9:59 | autor: Šárka Tmějová

Odhalení budoucnosti hraní bude kvůli nepokojům v USA muset počkat. Odsunutí čtvrteční přehlídky her pro PlayStation 5 včera večer oznámil oficiální twitterový účet PlayStationu. Akce původně naplánovaná na 4. června se tím posouvá na neurčito.

„Přestože chápeme, že hráči po celém světě chtějí vidět hry pro PS5, máme pocit, že teď není vhodná doba na oslavy a navíc se chceme upozadit a nechat zaznít důležitější hlasy,“ píše se v tweetu.

Oslava nové konzole tak ustoupí demonstracím proti policejní brutalitě, které už týden probíhají po celých Spojených státech kvůli vraždě Afroameričana George Floyda. Sony už dříve tento týden na Twitteru podpořilo hnutí Black Lives Matter: „Odsuzujeme systémový rasismus a násilí namířené vůči černé komunitě. Budeme i nadále usilovat o budoucnost, která je založená na empatii a začlenění, a stát s našimi černými tvůrci, hráči, zaměstnanci, rodinami a přáteli. #BlackLivesMatter.“

Solidaritu s protestujícími vyjádřilo kromě Sony i mnoho dalších herních a technologických společností. Electronic Arts jako odpověď na nepokoje posunula odhalení letošního ročníku Madden NFL. Protesty pravděpodobně ovlivní marketingové plány dalších herních firem – jednak zcela dominují americkým médiím, jednak žádná ze společností nechce vypadat, že se na nich přiživuje, anebo je naopak ignoruje.

Kdyby byl rok 2020 normálním rokem a ne rokem apokalypsy, sjížděly by se teď tisíce návštěvníků do Los Angeles na každoroční výstavu E3. Její letošní ročník byl nicméně zrušen kvůli pandemii Covid-19 a její dějiště, losangeleské výstaviště, se proměnilo v základnu Národní gardy. What a time to be alive, indeed!