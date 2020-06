Na čtvrteční akci Sony by mělo dojít k odhalení nového Silent Hillu. Resident Evil 8 se má ukázat v červnu

Vzhůru do víru spekulací! O restartu hororové série Silent Hill se šušká už nějaký ten pátek. Podle insidera, který na Twitteru vystupuje pod přezdívkou AestheticGamer alias Dusk Golem, je vývoj nového dílu prakticky ložený už delší dobu. Podle předchozích informací by měl být exkluzivitou pro nadcházející PlayStation 5 a Sony Japan Studio je teď připravené ho ukázat světu, k čemuž by mělo dojít během čtvrteční akce. A pokud ne tehdy, tak v průběhu srpna.

Stejně tak by se v blízké době měl ukázat také dosud oficiálně nepotvrzený Resident Evil 8. Ten by měl dle AestheticGamera být hororem pro současnou i nadcházející generaci konzolí a ještě před koronavirem prý jeho oznámení Capcom plánoval na E3. Podobně jako v případě Silent Hillu by i RE8 mělo být oznámené nejpozději v srpnu.

(2/2) The only reason it might not is it's not a launch game.



Resident Evil 8 I have no idea when the reveal is, but it was supposed to be E3 originally. It's a cross-gen game, similarly I think August is the latest it'll show up, but I suspect it'll show up somewhere this month