Spekulace: Sony zahájila reboot Silent Hillu a snaží se oživit Kodžimův Silent Hills

Čas od času není nadto, si pořádně zaspekulovat. Svět her žije úniky informací a každým alespoň trochu realisticky znějícím drbem, který se týká některé ze zavedených značek a firem. V noci na dnešek se zraky mnohých fanoušků obrátily k sérii Silent Hill, která je po rozkmotření Konami s Hideo Kodžimou od roku 2015 nečinná. Pokud se ale zdroje nemýlí, je v přípravě minimálně jedna hra ze světa legendárního hororu.

Uživatel s přezdívkou AestheticGamer poukazoval na dvě vyvíjené hry pod značkou Silent Hill už před několika měsíci, ale nikdo ho tehdy nebral příliš vážně. Jeho Twitter se ale znovu rozpovídal o těchto informacích a přidal i pár novinek. Opět by nebylo moc důvodů mu věřit, ovšem svou trochou do mlýna přispěl i web Rely on Horror s vlastními zdroji, které potvrzují existenci nových her.

Jednou z nich má být restart série Silent Hill vyvíjený v SIE Japan Studio. Ve vývojovém týmu prý nechybí Masahiro Itó, který pro první čtyři díly série vytvořil ikonická monstra, Keiičiró Tojama, který sepsal a vedl první Silent Hill a Akira Jamaoka, který pro většinu dílů složil hudební doprovod. Dále by v týmu mohli být někteří vývojáři zodpovědní za Siren: Blood Curse pro PlayStation 3.

Podle zdrojů je tato hra ve vývoji zhruba rok a objednalo si ji Sony pro PlayStation 5, možná jako exkluzivní titul.

Druhým spekulovaným titulem je oživení Kodžimova Silent Hills, které svého času zaujalo výbornou marketingovou kampaní, hratelnou ukázkou P.T., na jejímž konci se ukázal herec Norman Reedus jako protagonista. Ale jak známo, Kodžima Konami opustil a jeho projekt byl zrušen. Kodžima si založil studio Kojima Productions, kde vytvořil loňské Death Stranding s Reedusem v hlavní roli.

Podle zdrojů Sony usiluje o jejich usmíření a bojuje tak za dokončení původního Silent Hills. Je trochu podivné, že by iniciativa přišla zrovna ze strany Sony, ale prý jde o příliš silnou značku, která i po pěti letech od zrušení rezonuje komunitou a stálo by za to, ji dokončit.

Mělo by jít o epizodickou hru či antologii podobnou tvorbě Telltale nebo hře Until Dawn, která by mohla mít podporu virtuální reality PlayStationu 5. Nicméně podle informací zdrojů ještě nebylo nic odklepnuto a oživení Silent Hills je zatím jen předmětem vyjednávání.

Na druhou stranu se nedávno objevily náznaky přímo od studia Kojima Productions. Oficiální tweet se omlouvá za delší ticho a slibuje, že se brzy dozvíme víc o dění ve studiu. Fanoušci se okamžitě pozastavili nad použitím slova „silent“ namísto třeba „quiet“ a někoho napadlo zazoomovat na tužku, kterou třímá Aki Saito na obrázku. Je na ní slovo „Pyramid“, které by mohlo poukazovat na monstrum Pyramid Head ze Silent Hillu. Ale také by mohlo jít o hezký trolling.

Berte všechny tyto informace s rezervou. Pocházejí od webů a uživatelů, kterým se nedá úplně stoprocentně věřit. Ale třeba se dříve či později ukáže, že zdroje měly pravdu a dočkáme se jednoho, nebo dokonce dvou nových Silent Hillů.