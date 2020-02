Režisér Gans prý natáčí třetí Silent Hill a další film podle hry

PlayStation 3 Wii U PSOne

- Téma autor: Šárka Tmějová

Christophe Gans stojí za filmovou adaptací hororové série Silent Hill z roku 2006 a řekněme si upřímně, jde o jeden z těch lepších filmů na motivy her. Teď se francouzský režisér v rozhovoru podělil o informaci, že pracuje hned na dvou projektech na motivy japonských hororových survivalů. Jedním z nich by mělo být pokračování Silent Hillu, tím druhým adaptace Project Zero.