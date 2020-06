Nejhorší epidemie v počítačových hrách

10. 6. 2020 17:00 | autor: Tomáš Kotas

Je nám úplně jasné, že epidemií a nemocí všeobecně už nejspíš máte plné zuby, ale proč na chvíli nevypustit z hlavy tu skutečnou, které se podařilo během pár měsíců zastavit svět, a přečíst si něco o těch vymyšlených? Počítačové hry jsou plné kreativních nákaz, proti nimž musí hrdinové bojovat… nebo které způsobují, že celý herní svět je jedna velká postapokalypsa.

Jen drobná poznámka na začátek: Nečekejte žádné viry ze série Resident Evil, protože těm jsme věnovali samostatný článek. A teď už se pojďme podívat do různých herních světů potýkajících se s ohavnou chorobou.

The Last of Us – Cordyceps Brain Infection

zdroj: Naughty Dog

Díky očekávané The Last of Us: Part II nemůžeme začít ničím jiným než houbovou infekcí, která sužuje svět Ellie a Joela. Cordyceps Brain Infection (jak se epidemie jmenuje) vypukla ve videoherní verzi USA v roce 2013. Této nemoci podlehlo 60 % populace, ať už smrtí, nebo přeměnou na „houbové zombie“.

Stejně jako ostatní houboví parazité se i tento množí pomocí spor a roste v mozku hostitelů. Poté, co se houba dostane do těla, začíná čtyřfázová přeměna.

První fáze probíhá dva dny po nakažení, kdy příčinou infekce člověk ztratí veškeré kognitivní funkce. Kromě toho se stane infikovaný nadměrně agresivním.

Druhá fáze nastává po dvou týdnech infekce. V této době houba ničí zrak oběti. Rostoucí houba tlačí na zrakovou soustavu, čímž zprvu schopnost vidění omezuje, dokud hostitel neoslepne úplně.

Třetí fáze přichází po roce, kdy se z infikovaných stanou nechvalně proslulí clickeři. V této době houba vyroste do takových rozměrů, že protrhá oblast očí a nosu. Ztracený zrak hostitele nahrazuje zlepšenou echolokací, taktéž činí hostitele několikanásobně silnějším.

Čtvrté fáze se dožije pouze zlomek nakažených. Nastává zhruba po deseti letech od nakažení, během nichž pokryje houba celé hostitelovo tělo a změní je tak v bloatery. Ti jsou extrémně nebezpeční a kromě obrovské síly disponují i biologickými vaky plnými smrtelných toxinů, které v případě potřeby hází na protivníky. Kvůli obrovské deformaci a houbovému porostu jsou tato stvoření velmi pomalá.

Po smrti hostitele obroste houba jeho tělo a vypustí nové spory, aby se tak mohla dále množit. Spory přenáší i živí hostitelé do obětí pomocí kousnutí. Jedinou možnou ochranou je použití plynové masky, která spory odfiltruje.

Prototype – Blacklight Virus

zdroj: Radical Entertainment

V roce 2009 uvedla společnost Activison na trh Prototype, kde se hráči chopili superschopnostmi obdařeného Alexe Mercera. Ten kromě obrovské síly a rychlosti disponoval i možností měnit své paže do obrovských pařátů a jiných smrtících zbraní. Zdrojem těchto impozantních schopností byl Blacklight Virus, tedy uměle vytvořená biologická zbraň.

Blacklight vznikl z dříve používaného viru Redlight, za jehož stvořením stojí speciální síly Blackwatch spadající pod armádní tajné operace. Vědci z této utajené skupiny v rámci testování nechali nakazit obyvatele vojenského městečka Hope v Idahu.

Během testů se objevila jediná perfektní hostitelka viru, jejíž organismus vykazoval nadprůměrné výsledky: Elizabeth Greene. Její DNA pak posloužilo společnosti Gentek k vytvoření nové verze s označením Blacklight.

Zjednodušeně řečeno je hlavním smyslem Blacklightu přepsání hostitelovy DNA, které vede k fyzickým změnám. Nakažení získají nadlidskou sílu a ve vzácných případech i transformační schopnosti a dovednost ovládat ostatní nakažené bytosti.

Původní Blacklight má však oproti jiným virovým biologickým zbraním obrovskou nevýhodu. Po určité době 99,99 % infikovaných zemře na selhání organismu. Smrt nastává z důvodů zásadních biologických změn. Některé pozdější variace tohoto viru negativní efekty odstranily.

Stejně jako u jiných „zombie“ nákaz se Blacklight může přenášet kousnutím či škrábnutím od nakaženého nebo přímou aplikací viru do těla. Dalším možným způsobem je vystavení člověka infikovaným úlům a vodním věžím, ve kterých vznikají silnější varianty infikovaných (např. Hunteři).

Dying Light – Harran Virus

zdroj: Techland

Dalším virem spjatým s postapokalyptickým herním světem je Harran Virus, hlavní příčina epidemie v sérii Dying Light. Tento patogen příbuzný vzteklině získal jméno po městě Harran, kde se poprvé vyskytl.

Aby k nákaze jedince došlo, musí se virus dostat do krevního řečiště. Nejběžněji se tedy přenáší kousnutím od infikovaného člověka. Než se z nakaženého stane agresivní zombie, objeví se nejprve záchvaty únavy a rozostření vidění. Poté zbledne pleť a dostaví se příznaky podvýživy. Doba transformace je individuální, může trvat několik hodin, nebo několik dní od okamžiku nakažení.

Virus je citlivý na světlo. Mnoho silných mutantů se tak na povrchu objevuje až po setmění a mohou být odehnáni UV baterkami a světlicemi. Další metodou pro boj s nemocí je lék Antizin. Ten ale poskytuje pouze dočasné řešení, jelikož její postup nezastaví, jen zpomalí. Navíc se musí podat co nejdříve po infikování.

Dishonored – Rat Plague

zdroj: Arkane Studios

V prvním díle série Dishonored se hráči zhostili role Corva Attana, jehož úkolem je pomstít smrt císařovny a najít její unesenou dceru. A přestože je Corvo pro mnoho šlechticů a armádních pohlavárů nepříjemným trnem v patě, opravdový strašák tohoto světa je něco úplně jiného. Celé město totiž neúspěšně bojuje s krysím morem, který kosí občany po desítkách.

V různých částech města se můžete dočíst, jak mnoho lidí tuto nákazu ze začátku podceňovalo nebo na ní chtělo vydělat. Později se ale ukázalo, o jak závažný problém se jedná. Důkazem může být fakt, že manipulace s mrtvými spadá na bedra mladých a hodnostně nižších členů vojenských oddílů, kteří jsou postradatelní.

Nemoc se v prvním stádiu vyznačuje blednutím kůže, ztrátou hmotnosti a vypadáváním vlasů. Postupem času ničí mozek a plíce, což vede k záchvatům kašle a ztrátě kognitivních funkcí. Mezi pozdější symptomy patří krvácení z očí.

Lidé nakažení krysím morem se v posledním stádiu nemoci stanou truchlícími (Weepers), stvořeními podobnými zombiím, která jsou agresivní a v boji se spoléhají na své žaludeční šťávy. Kromě toho se u nich zdržují roje agresivního hmyzu. Jelikož jsou morem zasaženy hlavně chudé vrstvy obyvatelstva, nachází se truchlící nejčastěji v městských slumech.

Proti nemoci preventivně fungují léčivé lektvary. Ty jsou ale dostupné jen omezenému počtu obyvatel, protože jsou drahé a vzácné. A zajímavostí je, že sám hráč svým stylem hry ovlivňuje, jak to nakonec s touto nemocí dopadne.

The Elder Scrolls – Thrassian Plague a Knahaten Flu

zdroj: Bethesda.net

Ve světě slavné fantasy série The Elder Scrolls se různými nemocemi nešetří, ať už se bavíme o Rockjointu, který vyvolává horečnaté stavy a postihuje převážně výdrž, nebo o okultním vampirismu. Žádné z nemocí ale nezměnily vztahy jednotlivých ras a podobu Tamrielu tolik jako nechvalně známé pandemie Thrassian Plague a Knahaten Flu.

Za první zmíněnou nákazu byla zodpovědná slimákům podobná rasa nekromantů Sload z ostrova Thras. Ti vytvořili smrtící nákazu, kterou chtěli zničit rasy obývající kontinent. Ztráty na životech byly obrovské, nejvíce trpěly oblasti Valenwood a Elsweyr.

Nemoc vyvolávala u postižených neustálou žízeň. Dalším příznakem bylo tělesné znetvoření, které vedlo až ke zlámání kostí. Odvetou bylo válečné tažení flotily tvořené všemi státy Tamrielu na Thras, při kterém byla velká populace Sloadů zmasakrována a ostrov potopen do moře.

zdroj: Bethesda.net

Další velkou epidemickou ranou pro státy Tamrielu bylo vypuknutí epidemie Knahaten Flu. Ta se rozšířila z města Stormhold v Argonii (Black Marsh). Této nemoci podlehla většina obyvatel země vyjma ještěřích Argonianů, kteří byli proti nemoci imunní. I kvůli tomu se zrodila teorie, že za touto chorobou stojí argonianští šamani.

Stejně jako thrassianská epidemie se i Knahaten Flu rozšířila do mnoha oblastí kontinentu. Jednou z nejvíce trpících oblastí byl opět Elsweyr, kde nemoc mimo jiné zdecimovala obrovskou část khajiitské populace. Kvůli této epidemii vymřely dvě civilizované rasy Argonie: liščí Lilmothiiti a kmenově založení Kothringové.

Knahaten Flu je mimořádně smrtící a rychle se šířící nemoc. Mezi příznaky patří krvácení z očí a nosu nebo rudá vyrážka. Od prvního objevení příznaků zemře většina nakažených do několika dnů.

Co říkáte na náš výběr nejhorších herních epidemií? Chybí vám tady třeba Malichor Plague z GreedFallu, Freaker Virus z Days Gone nebo Omega Plague z druhého Mass Effectu? Nebo za tu nejhorší z nejhorších herních chorob považujete něco úplně jiného? Dejte nám vědět v diskuzi pod článkem nebo na našem Discordu.