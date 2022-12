Nejčtenější články týdne – The Callisto Protocol, staronový Zaklínač…

11. 12. 2022 11:31 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

V posledních letech je v podstatě tradicí, že The Game Awards tak nějak „uzavírají“ herní průmysl na daný rok. V následujících týdnech se toho už totiž moc nestane. Nic moc už nevyjde, málokdo oznámí něco zásadního a zhruba do poloviny ledna se všechno tak trochu zakonzervuje. The Game Awards jsou tak poslední velkou akcí s velkou dávkou oznámení, a že jich letos bylo! Přesto si pozici nejčtenějších článků za uplynulý týden udržely především recenze v čele s The Callisto Protocol a chybět nemohl ani věčný Zaklínač.

