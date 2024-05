Nejčtenější články týdne – Songs of Conquest i Hellblade II

26. 5. 2024 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Nestává se to často, ale občas se podaří starou kultovní legendu sesadit z trůnu. A právě tento týden jsme si potvrdili, že Songs of Conquest jsou nejen opravdu špičkový titul, ale jde také o nového krále žánru. Starý dobrý Heroes of Might and Magic 3 je sice právem legendou, ale teď musí opravdu ustoupit stranou a uvolnit místo perfektně vyladěnému nováčkovi právě v podobě Songs of Conquest. Srdéčko každého milovníka HOMAM zaplesá a my v redakci nadšeně hrajeme. A nemůžeme vám Songs of Conquest nedoporučit.

