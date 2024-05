Sledujte Fight Club #677 o našich očekáváních od Summer Game Festu dnes od 16:00

22. 5. 2024 15:30 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

E3 je sice už skutečně mrtvá a Gamescom je ještě daleko, ale co by to bylo za počátek léta, kdyby neproběhla nějaká herní akce. Naštěstí Geoff Keighley už několik let zachraňuje situaci a jeho Summer Game Fest, se podobně jako zimní Game Awards, stal místem, kde se ukazují nové i už oznámené hry. V jaká odhalení a oznámení letos doufáme my? To se dozvíte v aktuálním Fight Clubu.

Do diskuze se můžete zapojit i vy, stačí nám napsat na adresu podcast@games.cz, případně přímo do chatu během živého vysílání. Začínáme v 16:00.