George Miller zkritizoval herního Mad Maxe. Měl by ho udělat radši Kodžima

24. 5. 2024 8:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Režisér a scenárista filmové série Mad Max a jejího do kin mířícího spin-offu Furiosa, George Miller, vyjádřil přání, aby se o případnou příští herní adaptaci postaral Hideo Kodžima. Také přiznal, že se mu příliš nelíbil Mad Max z roku 2015 v pojetí studia Avalanche. Uvedl to v rozhovoru pro server Gaming Bible.

Australský filmař ale dodal, že by Kodžimu s tímto nápadem nikdy neoslovil, protože japonský herní designér má příliš mnoho vlastních fantastických myšlenek, které ho dostatečně zaměstnávají.

George Miller revealed he wants @HIDEO_KOJIMA_EN to make a Mad Max game@Kojima_Hideo pic.twitter.com/o8mDdSAkFs — GAMINGbible (@gamingbible) May 20, 2024

„Nebyl tak dobrý, jak bych si přál,“ prohlásil Miller o herním Mad Maxovi od tvůrců Just Cause. „Jsem jeden z těch lidí, kteří by radši něco neudělali, kdyby výsledek neměl nejvyšší možnou kvalitu,“ dodal s tím, že studiu Avalanche poskytli všechen možný materiál, protože v určitém smyslu hra doprovázela tehdejší Zběsilou cestu.

Bývalý šéf studia Avalanche, Christofer Sundberg, na Millerovo vyjádření odpověděl na sociální síti X. Odvolává se na to, že jim Warner Bros. při vývoji Mad Maxe nenechali volnou ruku a donutili je vytvořit mnohem lineárnější hru, než jakou v otevřeném světě tvůrci zamýšleli: „Zahodili jsme rok práce a pak jsme si vyslechli, že ‚hráči v dnešní době chtějí autonomii.‘ Ne asi. Jsem si jistý, že by Hideo Kodžima udělal skvělou hru ze světa Mad Maxe, ale byl by to rozhodně dočista jiný zážitek.“

Navzdory připomínkám je vydavatelství prý nenechalo posunout termín vydání, a tak hra musela vyjít ve stejný den jako Metal Gear Solid V a v podstatě tak zmizet v jeho stínu. Sundberg také tvrdí, že Warner Bros. prodejní neúspěch posléze svedli právě na vývojáře a zrušili dodatečný obsah, který už byl hotový a jen čekal na vydání.