Mariňáci, VR i závody. Čeká nás nálož rozšíření a her podle Warhammeru

24. 5. 2024 16:30 | Téma | autor: Jakub Malchárek

Games Workshop na události Skulls 2024 oznámil pořádně macatou porci nových her, přídavků, rozšíření a vylepšení videoher (nejen) podle Warhammeru. Už jsme psali o oznámení pokračovaní taktické tahovky Mechanicus II a DLC Void Shadows pro RPG Rogue Trader. Níže přinášíme přehled všeho ostatního.

Ukázka multiplayerových módů Space Marine 2

Kapitán Titus se na podzim vrátí v brutální akci Warhammer 40,000: Space Marine 2, které nebude chybět PvE a PvP multiplayer. Zahrát si můžete s dalšími dvěma přáteli v kooperačním režimu pro hordám xenosu. Pokud vás ale spíše láká vraždit se s lidskými protivníky, nabídne Space Marine 2 i režim šest proti šesti, kde si to rozdají vesmírní mariňáci proti mariňákům chaosu.

Čeká na vás šest herních módů a šest hratelných tříd od tichých odstřelovačů po nezlomné astartes se štíty. Samozřejmostí je bohatý editor, ve kterém si vytvoříte mariňáka přesně podle svých představ a z kapituly, kterou máte rádi.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 vychází 9. září na PC, PS5 a Xbox Series X/S.

zdroj: Focus Entertainment

Space Marine ve virtuální realitě

Zbroj vesmírného mariňáka v říjnu oblékneme i ve virtuální realitě. Space Marine VR: Defenders of Avarax má ale jeden podstatný háček – doma si jej nezahrajete, protože je exkluzivní pro VR herny Zero Latency. Česká republika mezi 26 zeměmi, ve kterých si můžete VR headset nasadit a popadnout pušku, bohužel chybí, nejbližší herny najdete v Německu či Rakousku.

Návrat ultramariňáka v DLC pro Warhammer 40,000: Boltgun

Jestli se vám stýskalo po britálním potírání heretiků v boomer shooteru Warhammer 40,000: Boltgun, máme pro vás dobré zprávy – v červnu vychází DLC Forges Of Corruption. Čeká na vás pět nových úrovní ve světě Manufactorum, noví nepřátelé a samozřejmě dvě zbrusu nové zbraně k potírání špíny Černé legie.

Warhammer 40,000: Boltgun – Forges of Corruption vychází 18. června na PC, PS4, PS5, Xbox One a Xbox Series X/S, verze pro Switch vyjde později, zatím bez konkrétního data.

zdroj: Auroch Digital

Bezplatné rozšíření Darktide přidá nové mise, eventy i zbraně

Kooperativní řežbu Warhammer 40,000: Darktide rozšíří 25. června bezplatný update Secrets of the Machine God. V nové misi zavítáte na opuštěnou výzkumnou stanici Adeptus Mechanicus. Dočkáme se nových zbraní včetně bolt pistole, ogrynských krumpáčů, brokovnice a dalších. V nové události Hestia's Decollation Crusade se hráči pokusí zastavit hejna kacířů odměnou za herní měnu.

Otevřená alfa versus módu pro Warhammer: Vermintide 2

Kooperativní akci z prostředí fantasy Warhammeru, Vermintide 2, čeká otevřená alfa versus módu, ve kterém si hráči mohou zahrát za nepřátelské hordy skavenů. Už 30. května si můžete vyzkoušet, jak bude režim fungovat. Vermintide 2 tím ale neřekne poslední slovo, chystají se i další vylepšení a nový obsah.

Pátá sezóna brutálního Blood Bowl 3

Krvavý americký fotbal ve světě Warhammeru, Blood Bowl 3, se 11. června rozroste o pátou sezónu DLC. Předsaví se nový tým Necromantic Horror, stejně jako možnost hrát s lidmi z jiných platforem. Majitelé předplatného Game Pass Core a Ultimate si hru mohou zdarma zahrát mezi 23. a 26. květnem, zatímco předplatitelé PlayStation Plus Extra ji najdou v katalogu her zdarma.

Těžké dělostřelectvo rozšíří mobilní Warhammer 40,000: Tacticus

Strategická mobilní hra Warhammer 40,000: Tacticus v červnu dostane rozšíření Machines of War. Hráči poprvé dostanou pod konečky prstů těžké dělostřelectvo, které bude šestou jednotkou mimo hrací plán. Stacionární artilerie bude k dispozici v režimech Arena, Tournament Arena, Guild Raids a Guild War.

Zahrajte si časově omezené demo závodní šílenosti Speed Freeks

Chystaný free-to-play závodní multiplayer Warhammer 40,000: Speed Freeks má na Steamu časově omezenou betu, která poběží do 30. května. Můžete si vyzkoušet sedm šílených závodniček na dvou epických bojištích. V módu Kill Konvoy se týmy po osmi snaží dostat obrovského orčího Stompu přes cílovou čáru jako první. A samozřejmě u toho zmasakrovat co nejvíce protivníků.

Karetní hry Warpforge a Legions dostávají nové frakce

Mobilní karetní hra Warhammer 40,000: Warpforge představuje novou frakci Adepta Sororitas, zatímco Warhammer The Horus Heresy: Legions čeká 21. června rozšíření Inferno. Armády v něm rozšíří legie Space Wolfs, Thousand Sons a Legio Custodes.

Warhammer v ostatních hrách a zdarma

Tím seznam novinek ze Skulls 2024 nekončí. Battlesector dostane nové jednotky a hratelnou frakci Imperiální gardy, Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War si nejenže můžete na Steamu a Epic Games Store přidat do knihovny zdarma, ale také obdržel 11 nových jednotek.

Diablovka Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr dostane 17. října novou hratelnou postavu mystika a offline režim.

Call of Duty: Modern Warfare III ze svého obchodu brzy odstraní tematické balíčky Space Marines, Sisters of Battle a Astra Militarum, takže máte do poloviny června si je případně pořidít. No a na závěr dostane svoji trošku grimdark univerza i populární onlinovka World of Tanks, v níž si můžete zajezdit s ikonickým tankem Rogal Dorn.

Pátá edice digitální deskovky Talisman

Už mimo svět Warhammeru si ještě letos zahrajeme pátou edici digitální deskovky Talisman. V legendární stolní hře z dílny Games Workshop se se svojí postavou snažíte dostat do středu hracího plánu, cestou sbíráte předměty, levelujete a bojujete s ostatními hráči a monstry. Talisman: Digital 5th Edition slibuje nový vizuál a přepracované rozhraní. Mezitím si na PC a mobilech můžete stáhnout základní hru v aktuální edici zdarma.

zdroj: Nomad Games