Jak hodnotí ve světě – Senua's Saga: Hellblade II

21. 5. 2024 16:45 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Po dlouhých letech jsme se dočkali pokračování duševního hororu Senua's Saga: Hellblade II a hodnocení v herních médiích jsou povětšinou nadprůměrná. Jedna z nejlépe vypadajících her současnosti má na Metacriticu v tento moment v průměru 81 bodů na Xboxu Series X/S i na PC. U nás si Senua z Pavlovy recenze odnesla sedmičku. Co na nejnovější počin Ninja Theory říkají zahraniční média?

„Hellblade II je sebevědomé pokračování, které ukazuje ambice Ninja Theory. Od vydání Senua's Sacrifice v roce 2017 se toho hodně změnilo, převážně v diskurzu kolem duševního zdraví a jeho zobrazování. Pokud tu byly pochybnosti, zda se Hellblade také může vyvíjet, jsou nyní zažehnány. Ninja Theory nejen dokázali, že se umí přizpůsobit časům, ale také, že v narativu si Senua absolutně zaslouží prominentní místo.“

„V jádru je Hellblade II stejně nervydrásající jako je nesmírně důležitý. Je to hra, která se opírá do žánru atmosférického hororu v ohlušujícím zobrazení zápasu obětí. Ninja Theory ale netraumatizují hráče, místo toho dokáží servírovat klidné pasáže plné naděje po emocionálně turbulentních momentech. Videohry málokdy berou mentální zdraví tak vážně a Ninja Theory dělají další významný krok se Senua's Saga: Hellblade II.“

„I přes úvodní rozpačitost odcházím ze závěru Senuina příběhu spokojený. Porazila nová monstra, jak reálná, tak duševní a jsem rád, že Ninja Theory odolali a nenafoukli příběh do něčeho obrovského, co by nepotřeboval. Tohle není odpověď Xboxu na God of War, je to zkrátka lepší Hellblade. První hra ukázala, že dokáže být poutavá bez tradiční zábavy. A pokračování jde v podobných šlépějích – zachovává si přemýšlivý příběh a uměleckost, kterou má jen velmi málo tříáčkových studií.“

„Hellblade II je další vikinská hostina pro smysly, která se hodně přibližuje laťce, jíž nastavil předchůdce. Nikdy ji ale úplně nepřekonává.“

„Hellblade 2 si zachovává v podstatě stejný záběr a strukturu jako hra od Ninja Theory z roku 2017. Příběh je stejně naléhavý, vizuál ohromující a jde o zážitek, který by si měl vyzkoušet každý předplatitel Game Passu. Nicméně ti, co čekali tradičnější hru ve stylu God of War, budou zklamaní. Stejně jako Microsoft, který by úspěch zoufale potřeboval.“

„Mnoho částí Hellblade II jsem si užil a některé environmentální sekvence se mnou nějaký čas zůstanou díky intenzivním atmosférickým vizuálům a úžasnému audiu. Ale jako hra úplně nefunguje a hraní jsem si neužíval.“

„Mechanicky zastaralá hra, kterou táhnou neskutečné prezentační hodnoty. Hellblade II byl představený s debutem Xboxu Series X a kdyby vyšel jako launchový titul, dával by smysl. Uprostřed generace ale nejde o pokračování v jaké jsme doufali. Úžasný výkon Meliny Juergens si ale zasloužil i interaktivnější zážitek.“

„Hellblade II má sílu zanechat vám ústa dokořán a vyvolat husí kůži. Ve výsledku ale celý projekt působí jako velmi drahé tech demo. Technologický zázrak, který se patlá ve vlastní důležitosti a záhadnosti. Tak často vás hra nenechá hrát, že než si v děsivé islandské pustině najdete tempo, je už vlastně konec.“

„V tento moment nerozumím, kam celá série směřuje. Existuje spousta her, které dokazují, že jsou umění, ale stejně tak jsou hry, která se bojí být hrami. Soustředí se na filmečky místo toho, aby vytvořili poutavou interaktivní zkušenost. Senua's Saga není tak dobrá jako její předchůdce, i když během snažení se vypadá fantasticky.“

„I přes epičtější měřitko a vizuální nádheru nedokáže pokračování uniknout stínu svého předchůce. Senua navíc ve zmateném příběhu nepůsobí jako jeho součást.“

„Za 50 dolarů dostanete šest až osm hodin herního času. Hellblade II je zajímavé nakouknutí do toho, jak by hry mohly vypadat v budoucnosti. Představte si Elden Ring, který takto vypadá! Jsem proto rád, že Hellblade existuje, aby nám to mohl předvést, jen bych byl rád, kdyby měl co říct a dalo se v něm něco dělat.“

Polygon – Bez číselného hodnocení

„Přes veškeré pozlátko se něco ze Senuy ztratilo. Kde první hra působila jako výprava o sebeobjevování, Hellblade II působí více jako snaha stvořit mýtus o Senue jako zabíječce obrů a věstkyni poznamenané podsvětím. Momenty, kdy vidíme její lidskost jsou v celé zápletce marginální. A jako s každým epickým vyprávěním, vidíme jen hrubé obrysy, dostáváme mýtus, ale ztrácíme ženu.“