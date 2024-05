Nejčtenější články týdne – otevřené světy, Homeworld 3 i Assassin’s Creed Shadows

19. 5. 2024 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Nejčtenější článek uplynulého týdne? S přehledem náš seznam těch nejlepších otevřených světů. Co si budem povídat, otevřené světy máme rádi všichni. Jistě, leckdy jsou plné diskutabilního obsahu, ale to je problém spíše příběhů, úkolů, herních mechanik, nebo obecně repetitivního designu. Je ale celá řada příkladů, kdy to jde udělat výborně a my jsme jich pro vás vybrali hned třináct. V redakci se kolem kandidátů ale strhla živá diskuze a na šťastnou třináctku jsme se museli horko těžko dostávat skoro z dvaceti her.

