Assassin’s Creed Shadows bude velký jako Origins. Roli budou hrát stíny i roční období

16. 5. 2024 16:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Ve filmové ukázce se včera konečně představil letošní díl Assassin’s Creed s podtitulem Shadows, který nás zavede do Japonska v 16. století. Zahrajeme si za dvě postavy – šinobi Naoe a válečníka Jasukeho. Mezi oběma postavami budeme moci volně přepínat (kromě pevně daných momentů v příběhu), což bude důležité primárně pro styl hraní, který si zvolíte.

Zatímco Naoe se hodí spíše pro tichý postup (tentokrát bude možné protivníky i omráčit) a bude mnohem více využívat ikonického parkouru, Jasuke zase zazáří v soubojích. Už jen díky své těžké zbroji, fyzické síle a speciální arkebuze.

Protože hra na rozdíl od Valhally a Mirage vychází jen na současnou generaci konzolí, běží na vylepšeném enginu Anvil, který lépe pracuje s globálním nasvícením a efekty. Ty tady přitom nebudou jen pro parádu.

zdroj: Ubisoft

Velkou roli bude totiž hrát skrývání ve stínech, jejichž míra bude i znázorněna v uživatelském rozhraní. Stejně tak přijde ke slovu možnost zhasínat pochodně a lampy a vytvářet si tak stínové skrýše, ve kterých vás strážní hůř odhalí.

Vliv na hratelnost bude mít i střídání ročních období. Například v létě se lépe skryjete ve vysoké trávě a vyschlé potůčky odhalí nové cesty do nepřátelských ležení, zatímco v zimě zase zamrzlé rybníky otevřou nové možnosti postupu, stejně jako vánice nepřátelům ztíží vaše odhalení. Pohybovou nabídku obohatí nový postoj – v Assassin’s Creed Shadows se můžete plazit po zemi, což využijete hlavně při plížení a pronikání na tajná místa.

Ke změnám by mělo dojít i v principu fungování otevřeného světa, který má rozlohou připomínat Origins. Podíváme se do středu japonských provincií, které díky dynamickému počasí poznáme v různých barvách i denních a ročních dobách. Ve hře by tentokrát neměl být žádný průzkumný pták, takže pátrání po protivnících a pokladech bude složitější. Stejně tak by měly jinak fungovat i vyhlídkové body, které tentokrát nebudou automaticky odhalovat část mapy a bodů zájmu.

Assassin’s Creed Shadows vychází 17. listopadu na PC, Xbox Series X/S a PlayStation 5.