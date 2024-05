Ubisoft ruší free-to-play střílečku The Division: Heartland

16. 5. 2024 11:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Ubisoft ruší rozpracovanou free-to-play extraction střílečku The Division: Heartland. Stalo se tak po zveřejnění finančních výsledků z loňského fiskálního roku. Francouzský gigant se rozhodl tři roky od oznámení raději úsilí investovat do potenciálně výdělečnějších projektů.

„Více si hlídáme projekty, do kterých investujeme, proto jsme se rozhodli zastavit vývoj The Division: Heartland a vývojářský tým absorbují studia, která pracují na větších a zajímavějších příležitostech, jako je XDefiant a Rainbox Six,“ uvádí Ubisoft v prohlášení a dále vyzdvihuje, že se mu za poslední rok a půl povedlo snížit počet pracovních pozic o více než 1700, což se mu meziročně vyplatilo úsporami na nákladech kolem 150 milionů eur.

Na jedné straně vývoj Heartland asi nepokračoval tak, jak by měl. Informace o hře de facto od oznámení dodávali pouze leakeři a vlastně jsme krom pár útržků o projektu nic moc nevěděli. Zvláštní ale je, že Ubisoft vidí lepší investiční příležitost zrovna v XDefiant. Podle mě jde o další hru podle trendu, který ale už není roky aktuální. Ne že by Ubisoft neměl ve zvyku ždímat trendy, ale v tomto případě bude sušit spíše historii.

Vzpomeňme třeba na battle royale střílečku Hyperscape. Nebo na předloňský Tom Clancy's Rainbow Six Extraction. Nemusíme vlastně ani tak daleko do minulosti, stačí se podívat na letošní AAAA Skull and Bones. Tak nějak pochybuji, že zrovna XDefiant bude tím vysněným zlatým vejcem her jako služeb, které bude sypat eura jak na běžicím páse.

Opět půjde o free-to-play střílečku šest proti šesti, ve které se představí různé postavy ze světů Ubisoftu jako například Far Cry, Splinter Cell nebo Watch Dogs. Hra vychází už 21. května a v základu bude obsahovat 14 map, 5 herních módů a 5 frakcí, které se budou mezi sebou mydlit v arénách.

XDefiant je jednou ze tří her, které Ubisoft letos plánuje vydat. Včera jsme se dočkali oznámení Assassin's Creed Shadows, jež vyjde 15. listopadu, na léto se ještě chystá akční adventura Star Wars Outlaws, která má datum vydání stanovené na 30. srpna.