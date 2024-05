Ubisoft vydá multiplayerovou střílečku XDefiant ještě během května

3. 5. 2024 11:30 | Novinky | autor: Adam Homola

Zdá se, že Ubisoft konečně začal otáčet kormidlem tím správným směrem a příliš dlouho vyvíjené či odkládané hry začaly konečně vycházet? Nedávno jsme se dočkali Skull and Bones a teď se na nás řítí taktéž poměrně dlouho vyvíjený a odsouvaný XDefiant. S takovou se za chvíli možná dočkáme i toho remaku Prince of Persia: The Sands of Time, nebo snad Beyond Good & Evil 2.

Ale zpátky k XDefiant, střílečce, která se inspiruje třeba u Call of Duty, The Division či Ghost Reconu. Bude free-to-play a dorazí na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S už 21. května.

Před oficiálním vydáním a startem sezónního obsahu Ubisoft pořádá ještě šestitýdenní „předsezónu“, která začíná už teď a zahrnuje pět herních režimů na 14 mapách, na kterých můžete pobíhat s 24 zbraněmi a 44 doplňky. Tato předsezónní fáze také umožňuje přístup ke všem pěti frakcím ze slavných herních sérií od Ubisoftu, včetně skupin inspirovaných Far Cry, Ghost Reconem, Splinter Cellem, The Division a Watch Dogs. Poslední jmenovanou frakci, Dedsec, si budete muset buď odemknout hraním, nebo zakoupit.

Bouřlivá cesta vývoje hry XDefiant zahrnovala i vypuštění přídomku Tom Clancy's z původního názvu, a to v reakci na kritiku fanoušků, že se její živá hratelnost odchyluje od typické vojenské tematiky Clancyho sérií. Poté, co hra loni v létě promeškala původní termín uvedení na trh a následně byla v říjnu odložena kvůli nesrovnalostem v hratelnosti, už nyní klepe na dveře a konečně se budeme moct přesvědčit, nakolik se Ubisoftu pokus o hru jako službu tentokrát povede.

Po úvodní předsezóně plánuje Ubisoft hru čtvrtletně aktualizovat o nové obsahové přídavky. Každá nová sezóna představí battle pass, nové mapy, zbraně a frakce, čímž chce v prvním roce výrazně rozšířit herní vesmír. Studio předpokládá, že v rámci průběžného rozšiřování přidá aspoň čtyři nové frakce a 12 nových map.

XDefiant nevypadá marně a fakt, že půjde o free-to-play model, by mohl hře hodně pomoct. A jak známe Ubisoft, pokud to nebude hned od začátku vyloženě průšvih, bude se vydavatelství o hru starat dlouhodobě. A kdo ví, třeba se z barevné střílečky časem stane druhý Rainbow Six Siege – ten totiž neměl zrovna pohádkový start, ale postupem let z něj Ubisoft skvělou a hlavně velice populární hru nakonec vykřesal.