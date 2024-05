Jak hodnotí ve světě – Homeworld 3

14. 5. 2024 9:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Série Homeworld po dvou dekádách dostává plnohodnotné pokračování, které si do naší redakce bohužel nenašlo cestu a moc doufáme, že se brzy na naši adresu rozpomene a budeme vám tak moc přinést vlastní recenzi. Do té doby tu pro vás máme přehled zahraničních recenzí, z nichž hra vychází velice solidně. Sice padla spousta sedmiček, ale najdou se i weby, které sahaly po devítce, ba i desítce. Fanoušci série tak asi nemají moc co řešit…

„Na pořádné pokračování série Homeworld jsem čekal od roku 2003. Odbočky a remaky nám dávaly naději, ale konečně je to tady. Měl jsem neskutečně vysoká očekávání a Homeworld 3 je nějakým způsobem všechna překonal. Skutečnost, že nejen znovu zachycuje kouzlo originálu, ale také ho povyšuje novým způsobem, je velkolepá. Přidejte k tomu nové a upřímně řečeno nečekaně skvělé kooperativní War Games a budoucnost univerza Homeworld vypadá zářně. Dnes jsme všichni Hiigarané a Homeworld 3 je domov.“

„Závazek společnosti Blackbird Interactive k Homeworldu 3 je patrný v každém aspektu hry. Vynaložili velké úsilí, aby Homeworld 3 byl dosud nejlepším Homeworldem. Množství vylepšení oproti předchozím hrám série je patrné z každého aspektu hry. Tvůrci mají od této hry velká očekávání a vizi do budoucna.“

„Homeworld 3 je velkolepý. Opravdu dělá víc než jen to, že odškrtává všechny položky a snaží se potěšit dlouholeté fanoušky. Je to jedna z nejpropracovanějších, vizuálně nejúžasnějších a strategicky nejrozmanitějších real-time strategií, jaké jsem za poslední dobu hrál. Využití bitevních scenérií jako krytí před balistikou vesmírných zbraní je neuvěřitelné a výsledkem je nikdy nekončící přísun třeskutých bitev, v nichž kulky, střely, lasery a další munice létají všemi směry. A co víc, je to také smysluplné doplnění vyprávění série, které nám dává další skvělý příběh, jež budou chtít fanoušci sledovat až do konce.“

zdroj: Gearbox

„Homeworld 3 po dlouhém čekání přináší osobní kampaň zaměřenou na postavy, která je otevřená nováčkům, ale určitě si získá i dlouholeté veterány. Díky nádhernému vizuálnímu zpracování a pokročilé umělé inteligenci nebrání těch několik hrubých míst tomu, aby se jednalo o vesmírnou strategii, kterou stojí za to zažít.“

„Homeworld byl pro mě natolik zásadní hrou, až je těžké si představit, že by ho něco sesadilo z trůnu. Ale Homeworld 3 ho přece jen vyzývá. A to dost. Sledovat souboje v kaňonech zmrzlého měsíce nebo formaci bombardérů, která vzlétá nad stěnu průmyslového komplexu – a modlit se, aby některé z nich přežily palbu z věží – je nesporně vzrušující záležitost. Ale kdykoli jsem musel prosedět další příšernou cutscénu, hlídat své hlavní lodě nebo absolvovat další kolečko War Games, ono nadšení ustalo. Takže tohle není úplně Homeworld 3, o kterém jsem vždycky snil, ale jsou chvíle, kdy se tomu docela blíží.“

„Ačkoli Homeworld 3 rozhodně nedělá sérii ostudu a lety do vesmíru mají své kouzlo, nedá se říct, že by šlo o skok nebo zásadní krok vpřed. Příběhová kampaň s četnými cutscénami má něco do sebe, ale hratelnost v ní jde trochu do pozadí, navíc je nevyvážená a spíše si užijete jiné módy včetně multiplayeru. Nečekejte však rozlehlé mapy a scénáře, bojujete na relativně malém a omezeném prostoru a místy vám to ještě kazí bugy. Pokud chcete něco epičtějšího, možná by stála za zvážení kolekce Homeworld Remaster, která obsahuje aktualizované i klasické verze prvních dvou dílů.“

zdroj: Blackbird Interactive

„Homeworld 3 nepředstavuje pro sérii zásadní krok vpřed, ale bezpečně ji přivádí do moderní doby. Kampaň by mohla být větší, příběh lepší a ovládání o něco propracovanější. Ale většinu toho, co dělá, dělá dobře, a když bojový engine opravdu vytočí otáčky, je naprosto vynikající. Byl bych rád, kdyby Blackbird udělali se sérií víc. Vzali základy, které zde přetvořili, a skutečně posunuli hranice série. Ale pokud se ukáže, že tohle je poslední výprava Homeworldu na konec vesmíru, pak odejde spíš s velkým třeském než s fňukáním.“

„Po desetiletích čekání posouvá Homeworld 3 oblíbenou vesmírnou RTS sérii novým směrem díky megalitickému terénu, který přináší nový pohled na boj, a nakousnutému roguelitovému režimu War Games, ale stále si zachovává mnoho z původního tónu a stylu. V některých oblastech se hra nedrží úplně při zemi a jsou tu hrubé hrany, které je třeba vylepšit, ale já se do tohoto prostředí a série prostě rád vracím.“

Rock, Paper, Shotgun – bez číselného hodnocení

„Homeworld 3 mě nechává ve zvláštní situaci, kdy bych si ho chtěl zahrát víc, ale kampaň už jsem v podstatě dohrál, o PvP nemám zájem a režim War Games je v singleplayeru nesmyslně obtížný. Je to jako mít sadu opravdu pěkných štětců, ale žádné plátno. Tady asi přijdou na řadu mody – hra má být spuštěna s podporou a nástroji hned první den. Chápu, že věta: „S mody to bude skvělé,“ nepůsobí zrovna lákavě, ale abych to zopakoval: Homeworld 3 je hodně dobrá zábava ve velmi dobrém sci-fi prostředí. Nemohu ho bezvýhradně doporučit, ale zároveň doufám, že si najde dostatečné publikum, aby v budoucnu připravil půdu pro experimentálnější pokračování nebo rozšíření – a pokud jste 21 let toužili po pokračování Homeworldu 2, nečekám, že budete moc zklamaní.“