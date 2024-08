Nejčtenější články týdne – Opičí král a Gamescom

25. 8. 2024 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

V uplynulém týdnu se odehrál největší evropský videoherní veletrh Gamescom a z něj se urodila spousta novinek, oznámení a nových videí z očekávaných her. Mezi ty, které vás zaujaly nejvíc, patří návrat tahovkové legendy Heroes of Might and Magic: Olden Era. Bodovaly taky články kolem rekordů čínského megahitu Black Myth: Wukong nebo první dojmy z hraní Kingdom Come: Deliverance 2.

Nejčtenější články týdne

Redakce doporučuje

Videa

zdroj: vlastní video redakce