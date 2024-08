Zážitky z Gamescomu: Commandos: Origins vypadají jako hrdý a zábavný návrat ke kořenům série

22. 8. 2024 12:00 | Dojmy z hraní | autor: Aleš Smutný

Fanoušci Commandos to měli roky těžké se všemi remastery, pokusy a pokračováními, která nikdy nedosáhla kvalit prvního dílu Behind Enemy Lines a druhého Men of Courage. Ale teď jim vysvitla naděje v podobě připravovaného Commandos: Origins, které kutí nadšený německý tým Claymore Game Studios.

Poté, co jsem viděl prezentaci, ve které mi možnosti v rámci mise přímo demonstroval hlavní designér, mohu s jistotou říct, že naděje ani tak nesvítí, jako spíš září jak maják. Protože jakožto člověk, který miloval jedničku a dvojku mohu říct, že takhle by mělo vypadat plnohodnotné a moderní pokračování.

Autoři mi možnosti hry demonstrovali na jedné ze čtrnácti misí, které nás zavedou od Itálie, přes poušť až po zasněžené lokace (nejsem si jist kde, asi Norsko?). V dané misi bylo za cíl zlikvidovat dva radary, přičemž k dispozici byl Zelený baret, Sapér a Potápěč. První, co mne upoutalo, byla velikost mapy, vedle které ty původní vypadají jako maličké výstřižky z atlasu. Rozloha map vede k tomu, že k cíli můžete dojít řadou různých způsobů. Během půlhodinové prezentace jsme s několika modovacími triky stihli projít tři cesty a každá se lišila tím, jaké vojáky jste použili.

zdroj: Kalypso Media

V jedné hrál prim třeba Zelený baret, který má klasicky k ruce nůž, či pěsti (pokud chcete jít nenásilnou cestou), granáty, vábničku nebo medvědí past. Zatímco někteří nepřátelé se dali vylákat, případně nachytat v rámci jejich cyklu hlídkování, vyšší úroveň strážných už stojí na místě a odmítá se nechat rozptýlit. Rozkaz je rozkaz! Ve hře jsou i hezké detaily, že občas voják překontroluje zbraň a v tu chvíli se přestane rozhlížet a jeho kužel vidění se zastaví.

Samozřejmě, na kužely nebo zorné pole, se tu hodně hraje. Je třeba se plížit, schovávat… inu, jako v Commandos, což vlastně platí pro celou demonstrovanou část a je to pochvala nejvyšší úrovně. Možností, jak vyřešit misi byla spousta. Ostatně, pokud prozkoumáte mapu, zjistíte, že jsou na ostrově tři protiletadlové flaky, které když zneškodníte, nemusíte se trápit s radary, protože práci za vás odvede spojenecké letectvo.

Na kopci ve středu mapy byla obrovská vila s vysokou koncentrací vojáků, ale pokud jste se do ní dostali a dokázali vyřešit situaci plíživě, v jednom z pokojů byla sběratelská fotografie. Upřímně, umím si představit, že budu chtít vyvraždit celý nacistický dům jen pro pocit, že jsem to zvládnul ve stealthu.

Další cesta vedla kupříkladu k plotu, k jehož překonání bylo třeba vypnout proud, který do něj pouštěl elektřinu. Tady přišel na řadu Potápěč, jež se svým nafukovacím člunem obeplul kus ostrova, pomocí harpuny zlikvidoval malou posádku na pobřeží, dostal se ke generátoru a vyřadil ho. Celkově mi přišlo, že Commandos: Origins na tom budou podobně jako poslední díl série Hitman. Misi můžete splnit, můžete ji splnit i celkem přímočaře, prostě se proplížit k cíli a konec, ale rozhodně se budete chtít vracet a zkoušet nové a nové postupy.

Prostě a jednoduše, po sérii zklamání z Commandos se ve mně rozhořela stejná touha jako před čtvrtstoletím a vážně se na Commandos: Origins těším. Z předvedeného vypadají jako pravověrný návrat k původní hratelnosti, v krásné grafice, na velkých mapách a s chytrou hratelností. Navíc, během mise se může připojit váš kamarád, třeba i s gamepadem a můžete hrát v kooperaci na jedné obrazovce. Hra vyjde ještě někdy letos na PC, PS5 a Xbox S/X.