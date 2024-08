Zážitky z Gamescomu: Vrací se strategická legenda Heroes of Might and Magic: Olden Era

22. 8. 2024 19:15 | Preview | autor: Jakub Malchárek

Každý fanoušek legendární tahové strategie Heroes of Might and Magic má jedno smutné výročí – den, kdy pro něj hra de facto umřela. Pro některé to může být sedmý díl, jiným vadil už přechod do 3D v díle pátém, další zase nedají dopustit na druhý díl a o cokoliv dalšího se nezajímali. Důležité však je, že tato fantasy strategie je tak jako tak už skoro deset let mrtvá. Jenže vývojáři ze studia Unfrozen staví zesilovač nekromancie, vykopávají ztrouchnivělé kosti třetího dílu a hodlají do světa vypustit pokračování, které nezapomíná na své kořeny – Heroes of Might and Magic: Olden Era.

Motto nových Heroes je jediné a v preview se opakuje hned několikrát: Hra má být svěží, ale povědomá. Chce zapůsobit na početné fanoušky a komunitu důvěrně známými prvky a tam, kde bude třeba, je prohloubit, vyvážit, modernizovat. Nelze pominout, jak sebevědomě Unfrozen o svém projektu hovoří a zdá se, že mají jasnou vizi, o které jsou naprosto přesvědčeni.

Formule hratelnosti bude všem důvěrně známá – hrdinou na tahy prozkoumáváte herní mapu, zabíráte doly, sbíráte zkušenosti, levelujete, dobýváte města, zápasíte s neutrálními jednotkami i nepřátelskými hrdiny, stavíte budovy v hradech, najímáte a vylepšujete jednotky, učíte se kouzla. Zkrátka vše, co dělalo heroes tak skvělé a návykové, tady naleznete.

zdroj: Ubisoft

Tleskám i tomu, že se série vrací na důvěrně známou planetu Enroth a nechává v zapomnění zemi Ashan, kterou do hry narouboval Ubisoft po koupi značky. Olden Era bude prequel, který se chronologicky odehrává před vůbec prvními Heroes of Might and Magic na kontinentě Jadame, jež můžete znát například z Might and Magic VIII: Day of the Destroyer.

Uvidíme tak začátky příběhů známých postav ze série, kterých se dočkáme v nelinární kampani. Ano, slyšíte správně, během kampaně se dostanete k volbám, které zásadně ovlivní to, jak se příběh a váš průchod scénáři vyvíjí.

Kolik hradů máš, tolikrát jsi hrdina

Na výběr budeme mít ze šesti hradů. Z preview jsme mohli zahlédnout lidský Temple, infernální Hive, nekropolis, kobku a věž. Počítá se s tím, že další frakce se do hry dostanou po vydání buď v rámci obsahových updatů nebo DLC.

V každém hradu pak bude možné naverbovat až sedm úrovní jednotek. Ty bude možné buď hned dvakrát vylepšit, vybrat si mezi dvěma variantami upgradu. Jsem trochu nesvůj z volby jednotek, protože Temple třeba přišel o anděly (byť je to vysvětleno příběhově, že okřídlenci bezvěrné lidi zkrátka opustili), stejně tak v nekropoli najdete místo kostěných draků bestiální vampýry, ale zásadní bude jejich role v soubojích, které se opět budou odehrávat na bojišti rozděleném na hexy.

zdroj: Ubisoft zdroj: Ubisoft

Každá jednotka totiž bude mít krom pasivních i aktivní schopnosti. Ty bude možné používat v souboji až poté, co příšera nasbírá dostatek energie. Opět půjde o prohloubení důvěrně známých mechanismů a konceptů.

Platit to bude i pro hrdiny, po získání nové úrovně tentokrát volíte mezi třemi schopnostmi. Přičemž se budete moct učit i vedlejší skilly. Například vedení bude mít až tři úrovně expertízy, kdy vám každá přidá další bonus k morálce, zároveň si ale můžete odemknout až pět podtříd. Například postih k soupeřově morálce, nepatrnou šanci na to, že jednotka dostane tah navíc nebo třeba vyšší rychlost.

Nový systém dostanou také kouzla, která budou roztřízená do tematických souhvězdí. Odpadne tak přílišné spoléhání se na náhodu, takže pokud se chcete naučit chain lightning, můžete k němu vědomě směřovat.

Vrátí se také stylizované obrazovky hradů, ve kterých stavíte budovy – líhně, obranné stavby a ekonomické výrobny. V přehledném diagramu navíc vidíte celý strom staveb, takže víte, co vám která budova odemkne. K tomu přibývá i mechanismus frakčních zákonů, jež propůjčují bonusy celému vašemu království a jsou dané frakcí, kterou si vyberete. Opět tady najdete cokoliv od zvýšení porodnosti jednotek, přes vyšší produkci surovin až po bonusy k atributům hrdinů.

Držím palce

Zkrátka Heroes of Might and Magic: Olden Era slibují, že se zavděčí staromilcům, novým hráčům a dají vám do ruky mnohem více způsobů, jak taktizovat a plánovat zničení soupeře. Potud bravo a začínám se opatrně těšit. Jenže mám nemalé výhrady k tomu, jak hra zatím vypadá.

Je super, že objekty na mapě dobrodružství evokují Heroes III. V oltáři šesticípé hvězdy hned poznáte místo, u kterého si můžete zvýšit sílu kouzel, stejně jako nepřehlédnete hrozivě vyhlížející dračí utopii.

Zvolená kreslená stylizace mi ale hrubě nesedí. Díky syté barevné paletě a kreslené výtvarné stránce prostě celá hra trochu působí jako titul pro mobilní obrazovky. Hůř na mě působí nevýrazné a zapomenutelné jednotky. Když se podíváte na nejsilnější jednotku lidí, kterou je vylepšený apogee, tak to vypadá, jako kdyby designér nevěděl, kdy má přestat designovat a s ostrými hranami se trochu utrhl ze řetězu.

Možná to ale bude problém jenom u lidí, kteří byli vždycky tak trochu nenápadití. Uvidíme, jak se tvůrci vyblbnou třeba na takovém infernu (snad nebudou zase tahat za kratší provaz a nedostanou nepoužitelné jednotky), když už jsme přišli o anděly, snad se třeba ve věži vrátí aspoň titáni.

Unfrozen vypadají, že ví, co dělají a samozřejmě je zhůvěřilost návrat slavné série odsoudit jen z obrázků. Obzvlášť proto, že zjevně nás čeká pořádná dávka modernizované nostalgie, na kterou se strašně těším. Jestli se budou noví heroes skvěle hrát, čert vem nějakou grafiku.

Heroes of Might and Magic: Olden Era se zatím nachází v alfě, veškeré herní mechanismy jsou už implementovány, tým z Unfrozen se teď soustředí na dodělání kampaně, přidání dalších hradů a kouzel. Poté spustí předběžný přístup. Neznáme zatím ani přibližné datum vydání ani platformy, na kterých hra vyjde.