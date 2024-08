Zážitky z Gamescomu: Songs of Conquest chystá v následujícím roce spoustu novinek

21. 8. 2024 16:08 | Dojmy z hraní | autor: Jakub Malchárek

Songs of Conquest patří mezi to nejlepší, co zatím letošní rok přinesl (minimálně na poli strategií), a proto jsem nadšeně kývnul na setkání s týmem z Lavapotion na letošním Gamescomu, kde jsme si zaníceně povídali, co duchovního nástupce Heroesů čeká do budoucna. A máme se skutečně na co těšit.

První velkou novinkou bude brzké vydání na konzole PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Konzolovou verzi jsem si měl dokonce čas vyzkoušet a po chvilkovém tápání a sžívání se s ovladačem musím uznale seznat, že se žánr typický pro PC daří portovat dobře.

Hru ovládáte virtuálním kurzorem, ze kterého obecně nejsem moc nadšený, ale Songs of Conquest se implementace alternativního ovládání daří skvěle. Ukazatel má tak akorát velkou setrvačnost, objekty nejsou titěrné, takže není problém na ně přesně zamířit, takže s hrdinou v mžiku brouzdám po mapě jako bych jej ovládal myší.

Skvěle jsou zakomponované i tlačítkové zkratky, které otevírají různé podnabídky. Neuplyne ani 10 minut a bezproblémů odehrávám jedno kolo za druhým, zatímco se z gauče před velkou televizí bavím s šéfem designerů, Carlem Toftfeltem. „Je to pro nás zvláštní, protože jsme tento žánr vždycky považovali primárně za PC záležitost, ale třeba pro takový hot seat vlastně dává hraní na konzoli větší smysl. Stejně tak chceme, abyste Songs měli třeba na Steam Decku,“ říká a já se neubráním otázce, jestli se někdy dočkáme třeba i Switch verze.

„Přesně! O Switchi se bavíme snad každý den, ale dost tam narážíme na technické limitace, které se však snažíme analyzovat a pořád zjišťujeme možnosti. Zatím však nic slíbit nemůžu. I kvůli tomu, že hra bude mít crossplay, by to dávalo velký smysl,“ neskrývá nadšení Toftfelt.

Kromě hraní na konzolích ale Songs of Conquest čeká velký rok i co se týče obsahu. Zanedlouho se dočkáme prvního bezplatného rozšíření, které přidá novou kampaň za nemrtvou frakci – baronství Loth. A s ní i několika nových mechanismů jako například setové bonusy k artefaktům nebo nové mechanismy spojené s příběhovými hrdiny.

Rozpracovaná bude například schopnost oživovat padlé jednotky po bitvě, třeba i v silnějších exemplářích, nebo možnost pasivně generovat zombie a postavit kolem nich armádu klidně o tisícovkách jednotek. „Chtěli jsme předat přesně ten pocit, co zažívá hráč Heroesů při hraní za Necropolis. Tedy, že oponenta převálcujete neskutečně početnou armádou základních jednotek. Ve hře moc soubojů o velkém počtu jednotek není, tak to chceme trochu napravit,“ přibližuje šéfdesigner.

Mě ale spíš zajímá, kdy se do hry dostanou nové frakce. Přece jen základní čtyři jsou docela málo. Naštěstí na to v Lavapotion samozřejmě myslí. „Když jsme hru začali navrhovat, chtěli jsme v ní mít deset hradů, pak jsme se ustálili na osmi, a tak dále, až jsme skončili na čtyřech. Ono není vůbec snadné jednotky navrhnout, rozpohybovat a hlavně vybalancovat. Slyšíme ale zpětnou vazbu a víme, že právě nové hrady a jednotky hráči nejvíc chtějí,“ vysvětluje.

zdroj: vlastní video redakce

V příštím roce se proto dočkáme placeného rozšíření, které představí rovnou dva nové hrady. Jeden silně inspirovanými severskými mýty a pověstmi. Mezi jednotkami najdeme medvědodlaka, trolla, obra, přízračného koně, ale i trpaslíka. Druhým hradem pak bude biologický frakce plná oživlých hub, plísní, biologických mutací a chodících stromů. Tvůrci přímo citují zergy ze StarCraftu jako svoji inspiraci.

S němi mají do hry přijít i nové biomy, stejně jako se dočkáme možnosti smíchaných frakcí. Když v Songs of Conquest totiž dobudete hrad cizího národa, automaticky se konvertuje na váš typ. S novým herním režimem ale můžete skládat armády z libovolných líhní a tvořit tak vlastní nevyvážené strategie a synergie.

„Je docela obtížné najít správný balanc tak, aby byla zábava hru hrát a neměli jste moc velkou výhodu. Příklad je třeba bažinatá frakce Rana, která od začátku měla mít nejsilnější jednotku ve hře – draky. Ostatní příšery ale měly být slabší než u jiných hradů. Ukázalo se, že to ale není zábava a efekt laviny většinou znamenal, že jste skončili dřív, než jste se k drakům vůbec dostali, tak jsme nakonec zvolili jiný přístup,“ říká Toftelt.

Tvůrci nechtějí slibovat termíny, dokud si nejsou stoprocentně jisti, ale harmonogram Songs of Conquest by měl vypadat následovně: Do konce roku vyjde konzolová verze, stejně jako bezplatný update s novou kampaní. Do roku od vydání se pak dočkáme placeného DLC s novými hrady, čili nejpozději příští rok v květnu.