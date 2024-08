Zážitky z Gamescomu: Monster Hunter Wilds je epický, zábavný a nespoutaný chaos

22. 8. 2024 9:22 | Dojmy z hraní | autor: Jakub Malchárek

Když jsem viděl první záběry Monster Hunter Wilds, okamžitě jsem se zamiloval. A to, prosím pěkně, nejsem bůh ví jaký fanda série. Snažil jsem se do ní opakovaně naskočit od Monster Hunter 3 Ultimate na Nintendu 3DS, za srdíčko mě ale chytil až poslední Rise. A zdá se, že láska bude ve Wilds naplno pokračovat. Na Gamescomu jsem totiž měl možnost si vyzkoušet rovnou hodinu hry – jeden singleplayer lov a jeden s ostatními novináři v multiplayeru.

Jasně, premisa se vůbec nemění (naštěstí). Popadnete nepřirozeně velký meč/luk/dudy, osedláte opeřence Seikrta a upalujete namlátit nejbližší nepřirozeně velkou potvoru. Jenže souboje jsou tak zábavné, epické a dynamické až oči přecházejí.

Monstra kulhají, zdivočile mlátí kolem sebe, utíkají, zoufale vám jdou po krku, z každého střetu máte opravdu pocit, že skutečně bojujete s divokým zvířetem. Obzvláště, když se vám povede jim useknout část těla jako roh nebo ocas, či se jim na těle začnou otevírat krvavé rány, do kterých můžete útočit za vyšší poškození.

Novinkou je speciální zápěstní kotva, kterou je každý lovec vyzbrojen. S její pomocí můžete nejen sbírat předměty z dálky, ale hlavně po monstrech střílet projektily s různými elementálními vlastnostmi (třeba je omráčit, nebo šokovat elektřinou) anebo jim rovnou na hlavu strhnout kus skály.

Musím se přiznat, že se při hraní asi budu muset přeučit na jinou zbraň než na můj oblíbený dlouhý meč, protože jsem po krátké chvíli sklouzl k osvědčeným kombům a uskakování a jaksi moc nevyužíval jiné mechaniky, ale na to bude čas s plným vydáním.

Souboje si, i díky přítomnosti věrného opeřence Seikrta, zachovávají skvělé tempo. Útoky mají váhu, tlačítka ovladače dostávají zabrat, pak pro změnu šup do sedla, trochu vydechnout, nabrousit meč, doplnit zdraví, ale ani na moment nespouštíte utíkající kořist z očí díky automatickému navádění opeřence k cíli, takže můžete nechat otěže v rukách umělé inteligence a třeba si prohodit předměty na opasku za ty v sedlových brašnách. Třeba, když se vám hodí místo kouřové bomby jiná past.

zdroj: Capcom

A v multiplayeru jsou Wilds to samé, krát čtyři. S kolegy jsme se vypravili do písečných dun ztrestat pouštního mědveda a byl to neskutečný, nespoutaný a totální (a totálně zábavný) chaos. Obzvlášť, když se během souboje přihnala bouře a kolem začaly létat blesky, které do vzduchu vyhazovaly oblaka jisker a písku. Prostě paráda! Monster Hunter v té nejlepší formě.

Velkou roli hraje v soubojích i dynamika prostředí. Pouštní medvěd se například začal v jeden moment propadat do písečného víru, který ale záhy uvěznil i nás, bojovníky nablízku, zatímco ostřelovači jej mohli v klidu masírovat projektily a bombami. Z pasti jsme se všichni osvobodili až po dlouhých desítkách vteřin a ve výsledku těžko říct, komu přírodní nástraha způsobila větší ztráty.

Překvapilo mě taky, že jsou Wilds mnohem příběhovější. Čekají na vás dabované akční sekvence, dlouhé dialogy, a navíc mě premisa lovu mýtické stvůry, která může vyhladit celý region, na první dobrou zaujala. Narozdíl od jiných dílů, kdy jsem velmi rychle sklouzlnul k prostému: „Mě vlastně nic krom mlácení potvor nezajímá, nezdržujte mě dialogy.“

Zvláštně rozporuplná byla technická stránka hry. RE Engine umí vykouzlit krásné scény, stejně jako opulentní a zdobené zbroje. Fantasticky vypadá samotný design monster, jejich srts, prskající sliny, lesknoucí se šupiny. Jen dohledová vzdálenost a vykreslování textur během hraní docela zlobilo, stejně jako viditelný upscaling, kvůli kterému byl obraz zvláštně zubatý. Do vydání je ale ještě spousta času, tak snad si Capcom dá na technické stránce záležet a nebudeme řešit kontroverzi jako v případě Dragon's Dogma 2.

Nešetřím chválou, byť samozřejmě krom souboje, krátké projížďky na Seikrtovi a zápěstní kotvy, jsem si jiné mechanismy nevyzkoušel. Na druhé straně nelze předpokládat, že by se výrazně lišily od předchozích dílů série. Z Wilds se už teď klube zkrátka to nejlepší, co v Monster Hunterovi můžete čekat. Pro fanoušky naprostá povinnost, pro všechny ostatní špičková příležitost, jak do něj naskočit. Tady zřejmě nebude co řešit.