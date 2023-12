Monster Hunter bude pokračovat rozmáchlým Wilds

8. 12. 2023 11:53 | Novinky | autor: Adam Homola

Od velice povedeného a úspěšného hitu Monster Hunter World nás dělí už pět let, od neméně povedeného a taktéž úspěšného dílu Rise dva roky a od příšerného a neúspěšného filmu tři roky. Teď bude populární série pokračovat velkou plnohodnotnou hrou Monster Hunter Wilds, jen si na ni počkáme ještě dva roky.

Capcom totiž na The Game Awards oznámil, že nový Monster Hunter Wilds vyjde až v roce 2025, ale jako menší náplast nabídl alespoň první trailer. Ten se odehrává v jakémsi prašném, téměř pouštním prostředí a ano, je plné různých monster i rozlehlých lokací.

Až Monster Hunter Wilds někdy v roce 2025 vyjde, bude to na PC (Steam), PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Na první pořádné detaily si budeme muset počkat do léta („E3“?) příštího roku, ale je příjemné, že hned v prvním teaseru na hru z roku 2025 máme docela dobrou ukázku samotné hratelnosti. Při tak vzdáleném vydání se mohl Capcom klidně spokojit jen se záběry na pustou krajinu, nějakým tím efektem počasí a logem hry. Namísto toho naservíroval alespoň několik záběrů přímo z hraní a to se cení.

Do roku 2025 je ještě daleko, a tak si mezitím si můžete krátit čas v předchozích hrách série, nebo v nedávno vydaném mobilním Monster Hunter Now od Nianticu, tvůrců Pokémon GO.