Capcom i nadále válí. Hodnota jeho akcií dosáhla nového maxima

Už nyní je docela bezpečné prohlásit remake čtvrtého dílu série Resident Evil za velký úspěch. Hra posbírala ovace u kritiků i hráčů, což se krásně odrazilo na prodejích. Řečí čísel to znamená, že za první dva dny prodala více než 3 miliony kusů, což je jeden z nejsilnějších startů v celé sérii, který do tempa porazil skoro všechny díly kromě Resident Evilu 6.

Tímto úspěchem japonská společnost Capcom v podstatě jen prodloužila svou sérii úspěšných projektů. A díky nim si firma může i nadále užívat vzrůstající křivku své hodnoty, což odráží skutečnost, že cena za jednu akcii se včera vyšplhala na historické maximum 4 865 japonských jenů, což je zhruba 786 korun. Na tento jev upozornil Dr. Serkan Toto (děkujeme PC Gameru).

It's Monday noon in Japan where Capcom's stock today hit 4,865 yen earlier in the morning, an all-time high for the company.



(Screenshot shows the price at the current 4,850 yen.) pic.twitter.com/xexMEtfNyp