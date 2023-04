Monster Hunter Now je další hrou v augmentované realitě od tvůrců Pokémon Go

18. 4. 2023 13:26 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Americkou společnost Niantic můžete znát především díky mobilnímu fenoménu Pokémon Go. Tato hra využívající augmentovanou realitu se krátce po svém uvedení stala obrovským hitem, který je úspěšný dodnes. Studio se na tento úspěch pokusilo navázat dalšími podobnými pokusy, jako je Harry Potter: Wizards Unite nebo NBA All-World, ale ani jeden z nich nepředvedl to, co dokázaly malé japonské potvůrky. Tým se ovšem nevzdává a představuje další novinku.

Opět došlo na spolčení se známou japonskou firmou, tentokrát s Capcomem. Ten Nianticu propůjčil licenci na populární loveckou značku Monster Hunter, který ji využil a přetavil do Monster Hunter Now.

zdroj: Niantic

Stejně jako v předchozích případech jde o titul ryze mobilní, vyjde na zařízení se systémy Android a iOS. Jedná se o akční RPG, které zůstává věrné základům položeným už v Pokémon Go. To znamená, že v roli lovce a po boku svého Palica vyrazíte do ulic, parků i divočejší přírody, kde se společně s ostatními hráči pokusíte ulovit ta nejnebezpečnější ikonická monstra.

Podle oficiálního prohlášení by si při hraní měli na své přijít jak znalci série, tak i naprostí nováčci. Navíc není nutné hrát přímo venku. V titulu se totiž bude nalézat věc zvaná „Paintball“, skrze kterou váš společník bude označovat monstra, která v ulicích potkáte. Vy se s nimi následně po procházce utkáte až v pohodlí domova, což je docela příhodné vylepšení pro ty, kteří nechtějí venku neustále vytahovat mobil.

Jednotlivé bitvy mají být svižné a jednoduché na ovládání, všeobecně v nich nestrávíte déle než 75 sekund. V duchu série budete využívat různé typy zbraní, které si půjde vylepšovat za pomoci zdrojů. Ty získáte hraním a likvidováním místní fauny.

Na hře pracuje tokijský tým Nianticu, který vyvíjel i Pikmin Bloom. Podle informací se na Monster Hunter Now pracuje už čtyři roky a producent série Monster Hunter, Rjózó Cudžimoto, si spojení od prvního momentu vychvaloval.

„Monster Hunter Now je nová hra ze série Monster Hunter, která vybízí hráče k tomu, aby vyrazili se svým Palicem a setkali se s neuvěřitelnými monstry ve skutečném světě. AR technologie od Nianticu přináší okamžitý lovecký zážitek, tedy něco, co lze hrát neformálně, a přitom ctít hru a loveckou akci, kterou může nabídnout pouze série Monster Hunter. Pojďme do skutečného světa a užijme si lov,“ okomentoval oznámení.

Jestli si tento nový zážitek chcete vyzkoušet mezi prvními, tak už 25. dubna odstartuje uzavřená beta verze. Do té se lze zaregistrovat na oficiálních stránkách hry a pozvánky budou odeslané zhruba k 10 000 šťastlivců. Pokud se k testování dostanete, měli byste vědět, že získaný postup v betě se nepřenese do plnohodnotné verze.

„Ostré“ spuštění je mířené na září tohoto roku. Přesnější den zatím oznámený nebyl.