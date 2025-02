Nejčtenější články týdne – Nové RPG od Obsidianu

17. 2. 2025 9:21 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Tematický silný týden završilo kromě očekávaného RPG Avowed od vyprávěcích mistrů z Obsidianu taky oznámení nových her na PlayStation ve State of Play. Pořád se taky vezeme na vlně zájmu o Kingdom Come 2, které si předminulý víkend přišlo na rekord v počtu současně hrajících lidí.

Nejčtenější články týdne:

Redakce doporučuje:

Videa:

zdroj: Vlastní