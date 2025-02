Tides of Annihilation předvádí postapokalyptický Londýn a artušovské legendy trochu jinak

14. 2. 2025 14:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Krasojízda renesance akčních titulů pokračuje. Po Lost Soul Aside se na State of Play představila taky postapo-fantasy laděná rubačka Tides of Annihilation. Moderní parafráze na artušovské legendy ve zdevastovaném Londýně s estetikou východního fantasy uhranou parádním vizuálem a svižnými komby.

Hrajete za čarodějku Gwendolyn, která se s přízračnými rytíři po boku snaží zachránit roztříštěný svět před invazí z jiné dimenze. Jo a jen tak mimochodem, jste poslední žijící obyvatel Londýna, který potkala zkáza, když se prolnuly dvě různé reality města. Známé pamětihodnosti uvidíte zasazené v jiném kontextu, ale bezpečně je poznáte.

Tempo akce připomíná Devil May Cry s evokativním stylem a vizuálem Bayonetty. Přízrační rytíři se zhmotňují ve vašich útocích a podle toho, kterého z desítky budete zlepšovat, se de facto specializujete na různý druh boje. Což se vám bude zatraceně hodit například při soubojích s kolosálními rytíři, kteří se nad bývalou metropolí tyčí. Ostatně níže se můžete podívat na 11 minut z hraní, které předvádějí první krůčky po Londýně a vypráskávání démonů.

Tides of Annihilation zatím nemají datum vydání, víme ale, že si zahrajeme na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S.